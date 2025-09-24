كوشتى ءيىسى قازاقتىڭ ءبارى تەز تۇسىنەدى - «كوش» ويىنىنىڭ اۆتورى
ماستانا. KAZINFORM - تۇڭعىش رەت 27-قىركۇيەكتە استانا قالاسىندا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قولداۋىمەن ب ا ق وكىلدەرى اراسىندا «كوش» ۇستەل ويىنىنان رەسپۋبليكالىق تۋرنير وتەدى.
تۋرنيرگە ەلىمىزدىڭ مەديا اگەنتتىكتەرىنىڭ شىعارماشىلىق قىزمەتكەرلەرى قاتىسادى. جارىس قازمەديا ورتالىعىندا ۇيىمداستىرىلادى.
«كوش» - جۋرناليست، سەناريست ءارى ۇلتتىق ۇستەل ويىندارىنىڭ اۆتورى ەرتاس جاقىپبايدىڭ تۋىندىسى. قازاق حالقىنىڭ كوشپەلى ءومىر سالتىنان شابىت العان بۇل ويىن اتا-بابامىزدىڭ تاريحىن، كوشپەلى مادەنيەتتىڭ رۋحىن جانە دالا زاڭدىلىقتارىن زاماناۋي ۇستەل ويىنى ارقىلى جەتكىزۋدى كوزدەيدى.
قاتىسۋشىلار تاقتايشاعا بەينەلەنگەن ءبىر جىلقى مەن ءۇش قويدى قىستاۋدان جايلاۋعا كوشىرۋ بارىسىندا ءتۇرلى سىناقتاردان ءوتىپ، اقىل-وي مەن زەرەكتىككە، ۇجىمدىق بىرلىككە جانە تابيعاتپەن ۇندەستىككە نەگىزدەلگەن ينتەللەكتۋالدى تارتىسقا تۇسەدى.
وسى رەتتە، اگەنتتىك ءتىلشىسى ويىن اۆتورى ەرتاس جاقىپبايمەن از-كەم تىلدەسىپ، بىرنەشە ساۋال قويعان ەدى. بۇگىندە قازاق راديوسىندا قىزمەت ەتەتىن جۋرناليست، جوعارىدا ايتقانىمىزداي، قازاقتىڭ تۇرمىس-سالتىن، كوشپەندى مادەنيەتىن جاڭا زامانعا بەيىمدەپ، بالالار مەن ەرەسەكتەرگە ارنالعان ويىندار جاساپ ءجۇر.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەڭ باستى تۋىندىسى - «كوش» ويىنى قاجەتتىلىكتەن تۋعان.
-ەرتاس، «كوش» ويىنىن ويلاپ تابۋعا نەتۇرتكى بولدى؟
- مەنىڭ ءۇش بالام بار. ۇيدە ولارمەن وينايتىن ۇستەل ويىندارىمىزدىڭ ءبارى ورىس تىلىندە بولدى. قازاقشاعا اۋدارىلعان نۇسقالارىنان دا قازاقى ءيىس شىقپايدى.
ال ەلىمىزدەگى دۇكەندەرگە كىرسەڭىز، ويىنداردىڭ 99 پايىزى - شەتەلدىك. بالالاردىڭ موتوريكاسىن، ويلاۋ قابىلەتىن دامىتاتىن قازاقى ويىن تاپپايسىز.
تەك بالاباقشاداعى تاربيەشىلەردىڭ اسىقتان نەمەسە توبىقتان وزدەرى قۇراستىرىپ ويناتىپ جۇرگەنىن عانا بايقايمىز. مىنە، وسى تاپشىلىق مەنى جاڭا ويىن جاساۋعا يتەرمەلەدى.
-ال«كوش» ويىنىنىڭ ەرەكشەلىگى نەدە؟
- بۇل ويىندى مۇلدە جوقتان ويلاپ تاپتىم دەۋ دۇرىس ەمەس. الەمنىڭ بىرنەشە ەلىندە ۇقساس قۇرىلىمداعى ويىندار بار. ءبىراق ولاردىڭ بارلىعى ءوز داستۇرىنە قاراي بەيىمدەلگەن.
مەن بولسام، مۇندا اتا-بابامىزدىڭ كوشپەلى مادەنيەتىن ەنگىزدىم. قىستاۋدان جايلاۋعا كوشۋ، كوش بارىسىنداعى قيىندىقتار، جاقسى جايىلىم تابۋ، ءتىپتى بارىمتا سياقتى تاريحي ەلەمەنتتەردى تاقتاعا ءتۇسىردىم.
كوشتى ءيىسى قازاقتىڭ ءبارى تەز تۇسىنەدى. اسىق ويناپ وسكەن ادامعا مۇلدە قيىن ەمەس.
-قازىرگى كەزدە «كوشتى» ويناپ جۇرگەندەردى كورىپ، قانداي اسەر الاسىز؟
- «كوش» جارىق كورگەلى جارتى جىلداي ۋاقىت ءوتتى. سول كەزدە العاش ۇيرەنگەندەر ءالى كۇنگە دەيىن اپتاسىنا ەكى-ءۇش رەت ويناپ ءجۇر. بۇل - ويىننىڭ تارتىمدىلىعىنىڭ دالەلى.
ارىپتەستەر، دوستار، وتباسى اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى دا جاقسارتا تۇسەدى.
ارينە، كەيدە جەڭىلىپ قالسا رەنجيتىندەر دە بولادى (كۇلىپ).
- وسى ويىن تۇرىنە قاتىستى الدا قانداي جوسپارىڭىز بار؟
- 27-قىركۇيەكتە پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قولداۋىمەن جۋرناليستەر اراسىندا العاشقى «كوش» چەمپيوناتى وتەدى. جيىرمادان استام كوماندا قاتىسپاق. بۇل - ءبىزدىڭ العاشقى ۇلكەن قادامىمىز.
ارمانىم - ءار قازاقتىڭ ۇيىندە «كوش» وينالاتىن كۇندى كورۋ.
- «كوشتەن» باسقا قانداي ويىندار ويلاپ تاپتىڭىز؟
- ءبىز تەك ءبىر ويىنمەن شەكتەلمەيمىز. مىسالى، «تاي جارىس» اتتى لوگوپەديالىق ويىن ءارىپتى ايتا الماي جۇرگەن بالالارعا ارنالعان.
«اۋدارىسپاق» - بالالاردىڭ ۇساق موتوريكاسىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
ال «ساي» اتتى تانىمدىق ويىندا قازاقتىڭ اقىن-جازۋشىلارى، ولاردىڭ شىعارمالارى مەن تۋعان جەرى قامتىلادى. بۇل - مەكتەپ وقۋشىلارىنا ارنالعان.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق ويىنداردى زاماناۋي فورماتتا ۇسىنۋ - ۇرپاق تاربيەسى ءۇشىن اسا ماڭىزدى ءىس.
ەرتاس جاقىپبايدىڭ باستاماسى قازاقى قۇندىلىقتاردى دارىپتەپ قانا قويماي، جاس ۇرپاقتىڭ ويلاۋ قابىلەتى مەن سوزدىك قورىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«كوش» ويىنى - قازاقتىڭ كوشپەلى مادەنيەتىن جاڭا بۋىنعا جەتكىزۋدىڭ تىڭ جولى.
اۆتوراسحات رايقۇل