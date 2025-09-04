كوشەلەردە بىرنەشە مارتە جارىلىس بولعان سوڭ 14 جاستاعى جەتكىنشەك ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - امستەردام پوليتسياسى سارسەنبىنىڭ تۇنىندە كەيىنگى اپتادا بىرنەشە مارتە جارىلىس بولعان كوشەلەردىڭ بىرىنەن جارىلعىش زات تابىلعان سوڭ 14 جاستاعى جەتكىنشەكتى ۇستادى. بۇل تۋرالى NOS تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساپ، رەسەيلىك ت ا س س حابارلادى.
ونىڭ مالىمەتتەرىنشە، ۇستالعان ادام عيماراتتاردىڭ ءبىرىنىڭ الدىندا دەتوناتوردى ىسكە قوسپاق بولعان، الايدا جارىلىس بولماعان. وقيعا ورنىنا نيدەرلاند قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مينانى زالالسىزداندىرۋ قىزمەتى شاقىرىلىپ، ماماندار قاۋىپتى زاتتى الىپ كەتتى.
حابار تاراتۋشى كورپوراتسيانىڭ مالىمەتتەرىنشە، جەتكىنشەك ۇستالعان كوشەدە وتكەن اپتادا ءۇش جارىلىس بولعان. جارىلىستاردىڭ سالدارىنان ءورت شىعىپ، ابىروي بولعاندا ەشكىم زارداپ شەككەن جوق.
امستەردام اكىمشىلىگى اتالعان اۋداننىڭ كوشەلەرىنە بەينەكامەرا ورناتاتىن بولىپ شەشتى.