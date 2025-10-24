ق ز
    كوشەدە ايۋ ءجۇر: ريددەردە جەدەل توپ ايۋلاردى ۇركىتىپ، ەلدى مەكەن ماڭىنان الشاقتاتتى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى ريددەر قالاسىندا كۇن جىلى بولۋىنا بايلانىستى ايۋلار ءالى ۇيقىعا كەتپەگەن.

    Медведи в Катон-Карагае
    فوتو: instagram.com/katonkaragay_nationalpark/

    بيىلعى كوكتەم، جاز مەزگىلدەرىندە ريددەر جۇرتشىلىعى ايۋ كورگەندەرىن ايتىپ، قۇزىرلى ورگاندارعا ءجيى حابارلاسقان بولاتىن. كۇز كەزىندە دە ءتۇز تاعىسى كوشەگە كىرىپ كەتكەن ۆيدەولار جەلىدە تارادى.

    سوعان بايلانىستى ورمان جانە اڭشىلىق جەدەل ارەكەت ەتۋ جاساعىنىڭ ينسپەكتورلارى رەيدكە ءجيى شىعىپ كەلەدى.

    - جەدەل توپ رەيدتەردى ءالى دە جالعاستىرىپ جاتىر. سەبەبى كۇن جىلىنۋىنا بايلانىستى ايۋلار ۇيقىعا كەتپەگەن. قالادا قازىر جاعداي تىنىش، ايۋلارعا قاتىستى ەشقانداي شاعىم جوق.

    ينسپەكتورلار اسپانعا وق اتۋ ارقىلى ايۋلاردى ۇركىتىپ، ەلدى مەكەن ماڭىنان الشاقتاتتى، - دەيدى جەدەل ارەكەت ەتۋ جاساعىنىڭ باستىعى ەرمەك باعلان.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ش ق و مەن اباي وبلىسىندا تۇرعىندار اشىققان ايۋلاردان ۇرەيلەنىپ وتىرعانى حابارلانعان.

     

