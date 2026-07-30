كوبەيتۇز كولىندەگى شەكتەۋ شارالارى كۇشەيتىلدى
اقمولا وبلىسىندا سۋ ايدىنىن «بۇيراتاۋ» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ قۇرامىنا قوسۋ بويىنشا دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ءوڭىر اكىمدىگى مالىمەتىنشە، كولگە ىرگەلەس اۋماقتا قورشاۋلار مەن اقپاراتتىق تاقتالار ورناتىلعان. الداعى ۋاقىتتا كول اۋماعىندا قوناقتار ءۇشىن ارنايى اۆتوتۇراق پەن شولۋ الاڭدارى پايدا بولادى. بۇل قورشاعان ورتاعا زيان كەلتىرمەي ونى تاماشالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار، كولگە قاتىستى ءبىرقاتار شەكتەۋ قويىلىپ وتىر: كولىكپەن كىرۋگە، جاعالاۋ اۋماعىنا بارۋعا، شومىلۋعا، تۇز بەن ەمدىك بالشىق جيناۋعا تولىق تىيىم سالىنادى.
ۇلتتىق پاركتىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورلارى جانە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اۋماقتى تاۋلىك بويى كۇزەتەدى. بۇل شارالار كەيىنگى جىلدارى ايتارلىقتاي زارداپ شەككەن كولدى ساقتاۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، استانادان شامامەن 160 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان كوبەيتۇز كولى ءوزىنىڭ ەرەكشە قىزعىلت رەڭىمەن تانىمال. كولگە كەلەتىن ادام سانى جىل سايىن ارتىپ جاتىر.