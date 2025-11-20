ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    كوبەلەكتىڭ كەرەمەتى

    كوبەلەك تۋرالى ءبىزدىڭ تانىمىمىز كوبىنە ونىڭ نازىك سۇلۋلىعىمەن شەكتەلەدى. الايدا عىلىم بۇل جاندىكتىڭ تىلسىم قابىلەتتەرىن ءالى تولىق اشا العان جوق.

    Зеренда Деревья растения природа Зеренді Ағаштар өсімдіктер табиғат бабочка көбелек
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    ماسەلەن، كوبەلەك گۇلگە قونعان ساتتە ونىڭ ءتۇسى مەن ءيىسىن ەمەس، ەڭ الدىمەن ءدامىن سەزەدى. ويتكەنى ءدام سەزۋ رەتسەپتورلارى - ادامدارداعىداي تىلدە ەمەس، اياقتارىندا ورنالاسقان. ول گۇلگە قونباي جاتىپ-اق شىرىننىڭ قۇرامىن انىقتاپ، ءارى قاراي نە ىستەۋ كەرەگىن شەشەدى. تابيعاتتىڭ ەڭ نازىك جاراتىلىسى - سەزىمتالدىق جاعىنان ەڭ زەرەك جاندىكتەردىڭ ءبىرى.

    ايتولعان ءجۇنىسحان

    egemen.kz

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
