07:45, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5
كوبەلەكتىڭ كەرەمەتى
كوبەلەك تۋرالى ءبىزدىڭ تانىمىمىز كوبىنە ونىڭ نازىك سۇلۋلىعىمەن شەكتەلەدى. الايدا عىلىم بۇل جاندىكتىڭ تىلسىم قابىلەتتەرىن ءالى تولىق اشا العان جوق.
ماسەلەن، كوبەلەك گۇلگە قونعان ساتتە ونىڭ ءتۇسى مەن ءيىسىن ەمەس، ەڭ الدىمەن ءدامىن سەزەدى. ويتكەنى ءدام سەزۋ رەتسەپتورلارى - ادامدارداعىداي تىلدە ەمەس، اياقتارىندا ورنالاسقان. ول گۇلگە قونباي جاتىپ-اق شىرىننىڭ قۇرامىن انىقتاپ، ءارى قاراي نە ىستەۋ كەرەگىن شەشەدى. تابيعاتتىڭ ەڭ نازىك جاراتىلىسى - سەزىمتالدىق جاعىنان ەڭ زەرەك جاندىكتەردىڭ ءبىرى.
ايتولعان ءجۇنىسحان
egemen.kz