    12:57, 01 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    كوپبالالى وتباسىلاردىڭ جاردەماقىسى قانشالىقتى كوبەيدى

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ، اەك مولشەرىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى كوپبالالى وتباسىلارعا تولەنەتىن جاردەماقىلاردىڭ مولشەرى دە ۇلعايدى.

    ا
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ 1، 2، 3 بالا تۋعاندا بەرىلەتىن جاردەماقى 149416 تەڭگەدەن 164350 تەڭگەگە دەيىن، 4 جانە ودان دا كوپ بالا تۋعاندا - 247716 تەڭگەدەن 272475 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى.

    سونىمەن قاتار مولشەرى بالا سانىنا بايلانىستى كوپبالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن جاردەماقى 4 بالاسى بار وتباسىلار ءۇشىن 63030 تەڭگەدەن 69330 تەڭگەگە دەيىن، 10 بالاسى بارلارعا - 157280 تەڭگەدەن 173000 تەڭگەگە دەيىن ءوستى.

    2026-جىلى بالا تۋۋعا بايلانىستى ءبىرجولعى جاردەماقى:

    ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بالاعا - 164350 تەڭگە (38 ا ە ك)؛

    ءتورتىنشى جانە ودان دا كوپ بالاعا - 272475 تەڭگە (63 ا ە ك).

    1,5 جاسقا دەيىنگى بالا كۇتىمىنە ارنالعان ايسايىنعى جاردەماقى:

    ءبىرىنشى بالاعا - 24912 تەڭگە (5,76 ا ە ك)؛

    ەكىنشى بالاعا - 29 453 تەڭگە (6,81 ا ە ك)؛

    ءۇشىنشى بالاعا - 33951 تەڭگە (7,85 ا ە ك)؛

    ءتورتىنشى جانە ودان كوپ بالاعا - 38493 تەڭگە (8,90 ا ە ك).

    كوپبالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك تولەمدەر:

    4 بالا - 69330 تەڭگە (16,03 ا ە ك)؛

    5 بالا - 86673 تەڭگە (20,04 ا ە ك):

    6 بالا - 104016 تەڭگە (24,05 ا ە ك)؛

    7 بالا - 121360 تەڭگە (28,06 اەك) ؛

    8 جانە ودان دا كوپ بالا - ءار بالاعا 17300 تەڭگە (4 ا ە ك).

    بۇدان بۇرىن ەلىمىزدە 1-قاڭتاردا قانداي وزگەرىستەر كۇشىنە ەنگەنىن جازعان ەدىك.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
