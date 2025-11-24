كوپبالالى وتباسىلار مەن ناگرادتالعان انالارعا قانشا جاردەماقى تولەندى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ باسىنان باستاپ كوپبالالى وتباسىلارعا جانە ناگرادتالعان انالارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك جاردەماقىمەن ورتا ەسەپپەن 846,5 مىڭ وتباسى قامتىلدى.
ولار جالپى سوماسى 501,8 ميلليارد تەڭگە مولشەرىندە جاردەماقى الدى. ونىڭ ىشىندە كوپبالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن جاردەماقىمەن - 603 مىڭ وتباسى 436,5 ميلليارد تەڭگەگە، ناگرادتالعان اناعا بەرىلەتىن جاردەماقىمەن - 243,4 مىڭ ادام 65,2 ميلليارد تەڭگەگە قامتىلدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا جوعارىدا اتالعان جاردەماقىمەن 835,2 مىڭ وتباسى جالپى سوماسى 52 ميلليارد تەڭگە مولشەرىندە، ونىڭ ىشىندە: كوپبالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن جاردەماقىمەن 590 مىڭ وتباسى 45,4 ميلليارد تەڭگەگە؛ ناگرادتالعان اناعا بەرىلەتىن جاردەماقىمەن 245,1 مىڭ ادامعا 6,6 ميلليارد تەڭگە مولشەرىندە قامتىلدى.
كوپبالالى وتباسىعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك جاردەماقىعا 4 جانە ودان دا كوپ بىرگە تۇراتىن كامەلەتكە تولماعان نەمەسە 23 جاسقا دەيىنگى كۇندىزگى بولىمدە وقيتىن ستۋدەنت بالالارى بار وتباسىلار تابىسىنا قاراماستان ۇمىتكەر بولا الادى.
تولەم مولشەرى بالا سانىنا قاراي ەسەپتەلىپ تولەنەدى جانە 2025 -جىلى:
- 4 بالاسى بار وتباسىلارعا - 16,03 اەك نەمەسە 63030 تەڭگە؛
- 5 بالاعا - 20,04 ا ە ك نەمەسە 78798 تەڭگە؛
- 6 بالاعا - 24,05 ا ە ك نەمەسە 94565 تەڭگە؛
- 7 بالاعا - 28,06 ا ە ك نەمەسە 110332 تەڭگە؛
- 8 جانە ودان دا كوپ بالاسى بار وتباسىلارعا - ءار بالاعا 4 ا ە ك نەمەسە
15728 تەڭگە مولشەرىندە تولەندى.
ناگرادتالعان اناعا بەرىلەتىن جاردەماقى «التىن القا»، «كۇمىس القا» القالارىمەن ناگرادتالعان نەمەسە بۇرىن «باتىر انا» اتاعىن العان، I جانە Ⅱ دارەجەلى «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ناگرادتالعان انالارعا تاعايىندالادى.
ناگرادتالعان اناعا بەرىلەتىن جاردەماقى اي سايىن كەلەسى مولشەردە تولەنەدى:
· «كۇمىس القا» القاسىمەن ناگرادتالعان انالارعا - 6,40 ا ە ك نەمەسە 25165 تەڭگە؛
· «التىن القا» القاسىمەن ناگرادتالعان نەمەسە بۇرىن «باتىر انا» اتاعىن العان، I جانە Ⅱ دارەجەلى «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ناگرادتالعان انالارعا - 7,40 ا ە ك نەمەسە 29097 تەڭگە.
2025 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ بالالى وتباسىلارعا تاعايىندالاتىن مەملەكەتتىك جاردەماقىلاردىڭ مولشەرى %6,5 عا ارتقانىن اتاپ وتەمىز.
الەۋمەتتىك كودەكسكە «ناگرادتالعان انالار» ۇعىمى ەنگىزىلەتىنىن جازعان ەدىك.