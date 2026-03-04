كوپبالالى وتباسىلار مەن ماراپاتتالعان انالارعا الەۋمەتتىك قولداۋ ارتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كوپبالالى وتباسىلار مەن ماراپاتتالعان انالارعا تولەنەتىن مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك جاردەماقى مولشەرى ءوستى.
بۇل تۋرالى حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنت باسشىسى اسقار ايماعانبەتوۆ حابارلادى.
- جاردەماقى مولشەرى وتباسىداعى بالالاردىڭ سانىنا جانە ماراپات مارتەبەسىنە بايلانىستى بەلگىلەنەدى. ماسەلەن، ءتورت بالاعا - 69330 تەڭگە، بەس بالاعا - 86673 تەڭگە، ال جەتى بالاعا - 121360 تەڭگە تولەنەدى، - دەدى اسقار ايماعانبەتوۆ.
سونىمەن قاتار «التىن القا»، «كۇمىس القا» جانە «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ماراپاتتالعان انالارعا ارنايى جاردەماقى قاراستىرىلعان. ونىڭ مولشەرى 27680-32005 تەڭگە ارالىعىندا بولادى.
- بۇل شارالار وتباسىلاردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋعا، كوپبالالى انالاردىڭ ەڭبەگىن قولداۋعا باعىتتالعان، - دەپ تولىقتىردى دەپارتامەنت قىزمەتكەرى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا تولەنەتىن جاردەماقى مولشەرى دە ارتقانى حابارلانعان ەدى.