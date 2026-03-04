ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:59, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    كوپبالالى وتباسىلار مەن ماراپاتتالعان انالارعا الەۋمەتتىك قولداۋ ارتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كوپبالالى وتباسىلار مەن ماراپاتتالعان انالارعا تولەنەتىن مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك جاردەماقى مولشەرى ءوستى.

    көпбалалы отбасы
    gov.kz

    بۇل تۋرالى حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنت باسشىسى اسقار ايماعانبەتوۆ حابارلادى.

    - جاردەماقى مولشەرى وتباسىداعى بالالاردىڭ سانىنا جانە ماراپات مارتەبەسىنە بايلانىستى بەلگىلەنەدى. ماسەلەن، ءتورت بالاعا - 69330 تەڭگە، بەس بالاعا - 86673 تەڭگە، ال جەتى بالاعا - 121360 تەڭگە تولەنەدى، - دەدى اسقار ايماعانبەتوۆ.

    سونىمەن قاتار «التىن القا»، «كۇمىس القا» جانە «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ماراپاتتالعان انالارعا ارنايى جاردەماقى قاراستىرىلعان. ونىڭ مولشەرى 27680-32005 تەڭگە ارالىعىندا بولادى.

    - بۇل شارالار وتباسىلاردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋعا، كوپبالالى انالاردىڭ ەڭبەگىن قولداۋعا باعىتتالعان، - دەپ تولىقتىردى دەپارتامەنت قىزمەتكەرى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا تولەنەتىن جاردەماقى مولشەرى دە ارتقانى حابارلانعان ەدى.

    ەكونوميكا
