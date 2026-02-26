كوپبالالى انالارعا 8-ناۋرىز قارساڭىندا 20 مىڭ تەڭگەدەن بەرىلەدى
استانا. قازاقپارات – ۇلىتاۋ وبلىسىندا كوپبالالى انالاردى قولداۋعا 188 ميلليون تەڭگەگە جۋىق قاراجات بولىنگەن. 8-ناۋرىز قارساڭىندا 9 مىڭنان استام كوپبالالى اناعا 20 مىڭ تەڭگەدەن بەرىلەدى.
8-ناۋرىز - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى قارساڭىندا ۇلىتاۋ وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ شەشىمىمەن بەكىتىلگەن قاعيدالارعا سايكەس، وڭىردەگى كوپبالالى انالارعا ءبىرجولعى الەۋمەتتىك كومەك كورسەتىلەدى.
اتاپ ايتقاندا، «التىن القا»، «كۇمىس القا» القالارىمەن ماراپاتتالعان، بۇرىن «باتىر انا» اتاعىن العان، سونداي-اق I جانە II دارەجەلى «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ناگرادتالعان ايەلدەرگە 20000 (جيىرما مىڭ) تەڭگە مولشەرىندە تولەم بەرىلەدى. بۇگىندە ءوڭىر بويىنشا اتالعان ساناتقا جاتاتىن انالاردىڭ سانى 9375 ءتى قۇرايدى. بۇل ماقساتقا جالپى 187500000 تەڭگە باعىتتالىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا ۇلىتاۋ وبلىسىندا ايەلدەر مەن قىز-كەلىنشەكتەر سانى 110928 ادامدى قۇرايدى، بۇل - وبلىس حالقىنىڭ 50,7 پايىزى. انالاردى قولداۋ مەن ولاردىڭ قوعامداعى ءرولىن ارتتىرۋ - ءوڭىر الەۋمەتتىك ساياساتىنىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى، - دەپ حابارلادى ۇلىتاۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.