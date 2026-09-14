ەڭ كوپ كولىك جۇرگەن اقىلى جولدار انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - بيىل جازدا قازاقستانداعى اقىلى جولدارمەن 25,8 ميلليوننان استام كولىك جۇرگەن. جۇرگىزۋشىلەر ەڭ كوپ الماتى - قونايەۆ باعىتىن تاڭداعان. سونداي-اق شىمكەنت پەن استانا ماڭىنداعى تاسجولداردا كولىك قوزعالىسى جوعارى بولدى.
«قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق مالىمەتىنشە، 1-ماۋسىم مەن 31-تامىز ارالىعىندا ەلدەگى اقىلى جولداردا 25818167 كولىك تىركەلگەن. بۇل - تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 281 مىڭعا جۋىق كولىك.
الماتى - قونايەۆ باعىتى كوش باستادى
جازعى ءۇش ايدا ەڭ كوپ كولىك الماتى - قونايەۆ تاسجولىمەن جۇرگەن. بۇل باعىتتا 4,3 ميلليوننان استام ساپار تىركەلگەن. ەكىنشى ورىندا شىمكەنتتەن وزبەكستان شەكاراسىنا دەيىنگى جول تۇر. ونىمەن جاز بويى 2,6 ميلليوننان استام كولىك وتكەن.
وڭتۇستىك وڭىردەگى وزگە باعىتتاردا دا قوزعالىس قارقىندى بولدى. ماسەلەن، شىمكەنت - تاراز جولىمەن 1,87 ميلليون، تاراز - قاينار باعىتىمەن 1,81 ميلليون كولىك جۇرگەن. شىمكەنت - قىزىلوردا تاسجولىنداعى كورسەتكىش 1,4 ميلليوننان استى. ال تارازدى اينالىپ ءوتىپ، قاينار مەن شىمكەنتتى جالعايتىن جولدا 945 مىڭنان استام ساپار تىركەلگەن.
استانا ماڭىنداعى اقىلى جولدار دا ەڭ كوپ پايدالانىلعان باعىتتاردىڭ قاتارىندا. استانا - تەمىرتاۋ تاسجولىمەن ءۇش ايدا 1,49 ميلليون، استانا - شۋچينسك جولىمەن 1,46 ميلليون كولىك جۇرگەن. ەلوردادان پاۆلودارعا قاراي قاتىنايتىن اقىلى جولدى 837 مىڭنان استام كولىك پايدالانعان.
جەتىسۋ مەن الماتى وبلىسى باعىتتارىندا دا كولىك اعىنى جوعارى. قونايەۆ - تالدىقورعان جولىندا 1,2 ميلليوننان استام ساپار تىركەلسە، الماتى - قورعاس باعىتىمەن 767 مىڭنان استام كولىك جۇرگەن. تالدىقورعان - وسكەمەن تاسجولىنداعى كورسەتكىش 286 مىڭنان اسسا، ءۇشارال - دوستىق باعىتىندا 267 مىڭنان استام ساپار جاسالعان.
بۋراباي مەن الاكول باعىتىندا دا كولىك كوپ
جازعى دەمالىس ماۋسىمى تۋريستىك باعىتتارداعى قوزعالىسقا دا اسەر ەتكەن. شۋچينسك - كوكشەتاۋ جولىمەن ءۇش ايدا 1 ميلليوننان استام كولىك جۇرسە، كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل باعىتىندا 591 مىڭنان استام ساپار تىركەلگەن.
الاكولگە قاراي قاتىنايتىن باعىتتاردىڭ ءبىرى - ءۇشارال - دوستىق جولىندا 267 مىڭنان استام كولىك جۇرگەن. جالپى ستاتيستيكا جاز ايلارىندا جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءىرى قالالار اراسىنداعى جولدارمەن عانا ەمەس، بۋراباي، الاكول جانە «التىن-ەمەل» سەكىلدى دەمالىس ورىندارىنا اپاراتىن باعىتتارمەن دە بەلسەندى جۇرگەنىن كورسەتەدى.
ورتالىق قازاقستاندا قاراعاندى - بالقاش - بۋرىلبايتال باعىتىن 788 مىڭنان استام كولىك پايدالانعان. شۋ - بۋرىلبايتال جولىندا 392 مىڭنان استام، ال بۋرىلبايتال - كۇرتى ۋچاسكەسىندە 128 مىڭنان استام ساپار تىركەلدى.
سولتۇستىك پەن باتىستاعى باعىتتاردىڭ ىشىندە قوستاناي - دەنيسوۆكا جولى الدا تۇر. مۇندا جاز بويى 853 مىڭنان استام كولىك جۇرگەن. قوستانايدان رەسەي شەكاراسىنا، ترويتسك باعىتىنا قاراي 281 مىڭنان استام ساپار جاسالعان. پاۆلودار - سەمەي - قالباتاۋ جولىمەن 461 مىڭنان استام، ال پاۆلوداردان ومبى باعىتىنا قاراي 262 مىڭنان استام كولىك وتكەن.
باتىس وڭىرلەردە اقتوبە - رەسەي شەكاراسى، ياعني ورىنبور باعىتىنداعى جولمەن 376 مىڭنان استام كولىك جۇرگەن. قاندىاعاش - ماقات ۋچاسكەسىندە 297 مىڭنان استام ساپار تىركەلگەن. ورالدان سامارا باعىتىنا 192 مىڭنان استام، ساراتوۆ باعىتىنا 169 مىڭنان استام كولىك شىققان.
قىزىلوردا - ارال تاسجولىمەن جازعى ءۇش ايدا 567 مىڭنان استام كولىك جۇرگەن.
جالپى، كولىك قوزعالىسى ەڭ جوعارى ون جول ۋچاسكەسىنىڭ وزىندە 18,2 ميلليون ساپار تىركەلگەن. بۇل ەلدەگى اقىلى جولدارمەن جاسالعان بارلىق ساپاردىڭ شامامەن 71 پايىزىنا تەڭ. دەرەكتەر جاز مەزگىلىندە الماتى، شىمكەنت جانە استانا ماڭىنداعى جولدارمەن قاتار دەمالىس ورىندارى مەن كورشىلەس ەلدەردىڭ شەكاراسىنا اپاراتىن باعىتتارعا دا سۇرانىس جوعارى بولعانىن كورسەتەدى.