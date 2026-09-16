كونە شامتۇعىر
استانا.قازاقپارات - بۇل كونە شامتۇعىر قازىرگى تاڭدا مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىعى كاير قالاسىندا ورنالاسقان يسلام ونەرى مۋزەيىندە ساقتاۋلى تۇر.
قۇندى جادىگەر تۋرالى انىقتامالىقتا: «بۇيىم 1290-جىلى زاين اد- دين كيتبۋعاعا ارنالىپ جاسالعان، ماتەريالى: جەز، كۇمىس، التىن جانە مىسپەن قاپتاما جاسالعان»، دەلىنىپتى. اتالعان ادام قازاق تاريحىندا اتى ءمالىم كەتبۇعا بولۋى مۇمكىن. بۇل - ءبىزدىڭ پايىم. الدا زەرتتەۋدى قاجەت ەتەدى.
شامتۇعىردىڭ جان- جاعىن اينالدىرا كوركەم جازۋ تاڭبالار بەدەرلەنگەن. شىعىس تانۋشى ءھام ەجەلگى اراب مادەنيەتى مەن جازۋىنىڭ بىلگىرى استانالىق زەرتتەۋشى قايرات ساكي وسىنداعى ءسۇلۇس جازۋىمەن شەكىتىلگەن ءماتىندى بىلاي دەپ قازاقشالاپتى: «بيىك مارتەبەلى، ۇلىق، ۇلى ءامىر، جاۋلاۋشى، عازيز (قاسيەتتى جاۋىنگەر)، ءادىل ءاز-زايني، زاين اد-دين كيتبۋعا ءال- مانسۋري ءال-اشرافي مىرزانىڭ داستارحانحاناسى ءۇشىن جاسالعان».
سونىمەن قاتار شامتۇعىردىڭ قاس بەتىنە گەربتىك بەلگى بادىزدەلگەن. بۇل تاڭبا جادىگەر يەسى كەتبۇقا نوياننىڭ جەكە گەرالديكالىق ءمورى بولۋى مۇمكىن دەگەن پايىم ايتادى زەرتتەۋشىلەر.
جادىگەردىڭ ولشەمىنە توقتالار بولساق: شامتۇعىردىڭ بيىكتىگى 26,5 س م (10,4 ديۋيم)؛ ديامەترى 32,5 س م (12,7 ديۋيم) كورىنەدى. مۋزەيدەگى ينۆەنتارلىق ءنومىرى - 54.459.
الەم جەلىدەگى اعىلشىن اقپاراتتارىندا بۇل شامتۇعىردى بالتيمورلىق گەنري ۋولتەرس دەگەن ادام 1931-جىلى جول-جونەكەي بىرەۋلەردەن ساتىپ الىپتى. جادىگەردىڭ قۇنىن بىلگەن سوڭ ونى تاريحي ورنى كايردەگى مۋزەيگە تاپسىرعان ەكەن.
بەكەن قايرات ۇلى
egemen.kz