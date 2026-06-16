كوفە، شاراپ، جيدەك: ءتىستى قانداي ونىمدەر قارايتادى؟
استانا. KAZINFORM - رەسەي دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە قاراستى پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تەراپيالىق ستوماتولوگيا كافەدراسىنىڭ اعا زەرتحاناشىسى، دارىگەر-ستوماتولوگ-تەراپيەۆت اناستاسيا حريتوۆا ءتىس ەمالىنىڭ ءتۇسىن وزگەرتۋى مۇمكىن ونىمدەردى اتادى.
ءتىس ەمالىنىڭ ءتۇسىنىڭ وزگەرۋىنە ىقپال ەتۋى مۇمكىن نەگىزگى ونىمدەر مەن سۋسىندارعا مىنالار جاتادى:
كوفە مەن شاي؛
قانىق ءتۇستى جيدەكتەر: كوكجيدەك، تاڭقۋراي، قۇلپىناي؛
قۇرامىندا بوياعىش پيگمەنتتەرى كوپ تۇزدىقتار؛
قىزىل شاراپ؛
شوكولاد.
- نەلىكتەن بۇل ونىمدەردەگى پيگمەنتتەردى كەتىرۋ قيىن؟
- بۇل سۋسىندار مەن تاعامداردىڭ قۇرامىندا تۇراقتى پيگمەنتتەر بولادى. ولار ءتىس ەمالىنىڭ كەۋەكتى قۇرىلىمىنا ەنىپ، ونىڭ قۇرامىنا ءسىڭىپ كەتەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە بەرىك حيميالىق بايلانىستار ءتۇزىلىپ، تىستەردىڭ ءتۇسى وزگەرەدى.
- تىستەردى بويالۋدان قالاي قورعاۋعا بولادى؟
- مۇنداي جاعدايدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن اۋىز قۋىسىنىڭ تازالىعىن مۇقيات ساقتاۋ، اتالعان تاعامدار مەن سۋسىنداردى تۇتىنعاننان كەيىن اۋىزدى سۋمەن شايۋ جانە ءار التى اي سايىن ستوماتولوگقا بارىپ كاسىبي ءتىس تازارتۋ پروتسەدۋراسىنان ءوتىپ تۇرۋ ۇسىنىلادى.