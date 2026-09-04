مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا قانداي تولەمدەر قاراستىرىلعان
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا بىرنەشە باعىت بويىنشا الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتىلەدى. ولارعا مەملەكەتتىك جاردەماقى، الەۋمەتتىك جانە ساقتاندىرۋ تولەمدەرى، سونداي-اق كۇتىم جاسايتىن ادامدارعا ارنالعان جاردەماقى كىرەدى.
بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
قازاقستاندا مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتاردى الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ كوپدەڭگەيلى جۇيەسى قالىپتاسقان. ول مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك جاردەماقىلاردى، مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەمدەردى، سونداي-اق ەڭبەك جاراقاتى نەمەسە كاسىپتىك اۋرۋ سالدارىنان مۇگەدەكتىك بەلگىلەنگەن جاعدايدا بەرىلەتىن ساقتاندىرۋ تولەمدەرىن قامتيدى.
بۇگىندە مۇگەدەكتىك بويىنشا مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك جاردەماقىنى 544 مىڭنان استام ادام الادى. اقشالاي قولداۋدىڭ نەگىزگى ءتۇرى - مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك جاردەماقى. ونىڭ مولشەرى بەلگىلەنگەن مۇگەدەكتىك توبى مەن مۇگەدەكتىكتىڭ سەبەبىنە قاراي ايقىندالادى.
2026-جىلى جالپى اۋرۋ سالدارىنان مۇگەدەكتىك بەلگىلەنگەن جاعدايدا I توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا - 111873 تەڭگە، II توپقا - 89498 تەڭگە، III توپقا 61022 تەڭگە مولشەرىندە جاردەماقى تولەنەدى.
ەگەر ازامات ءۇشىن مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن بولسا، وعان ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىنەن ايىرىلۋىنا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم دە قوسىمشا تاعايىندالۋى مۇمكىن. ونىڭ مولشەرى الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن تابىس كولەمىنە، جالپى ەڭبەككە قابىلەتتىلىكتەن ايىرىلۋ دارەجەسىنە جانە مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ وتىلىنە قاراي جەكە ەسەپتەلەدى.
- ەڭبەك قىزمەتىنە بايلانىستى جازاتايىم وقيعا نەمەسە كاسىپتىك اۋرۋ سالدارىنان مۇگەدەكتىككە ۇشىراعان جۇمىسشىلار ءۇشىن ساقتاندىرۋ تولەمدەرى كوزدەلگەن. وسىلايشا، ازاماتتىڭ ومىرلىك جاعدايىنا قاراي مەملەكەتتىك جانە ساقتاندىرۋ جۇيەسى ارقىلى كورسەتىلەتىن قولداۋ شارالارى ءبىرىن-ءبىرى تولىقتىرۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
I توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ازاماتقا كۇتىم جاسايتىن ادامدارعا، سونداي-اق مۇگەدەكتىگى بار بالانى تاربيەلەپ وتىرعان اناسىنا، اكەسىنە، اسىراپ الۋشىسىنا، قامقورشىسىنا نەمەسە قورعانشىسىنا دا جەكە قولداۋ شارالارى قاراستىرىلعان. 2026-جىلى ءتيىستى اي سايىنعى مەملەكەتتىك جاردەماقىنىڭ مولشەرى 81871 تەڭگەنى قۇرايدى.
مۇگەدەكتىك بويىنشا تولەمدەردى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى ارقىلى، eGov.kz پورتالىندا نەمەسە پرواكتيۆتى فورماتتا راسىمدەۋگە بولادى. مۇگەدەكتىك بەلگىلەنگەننەن كەيىن ازاماتقا جاردەماقىنى راسىمدەۋ تۋرالى ۇسىنىس كورسەتىلگەن SMS- حابارلاما جىبەرىلەدى. تولەمدى تاعايىنداۋ ءۇشىن جاۋاپ رەتىندە كەلىسىمىن راستاۋ جەتكىلىكتى.
قاجەتتى مالىمەتتەردىڭ باسىم بولىگىن جۇيە مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەردەن اۆتوماتتى تۇردە الادى. بۇل سۇراتىلاتىن قۇجاتتار سانىن ازايتىپ، ءبىرقاتار جاعدايدا ازاماتتىڭ ءوزى جۇگىنبەي-اق تولەمدى تاعايىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مۇگەدەكتىكتى انىقتاۋ كەزىندە قانداي قۇجاتتاردى قايتا تاپسىرۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن جازدىق.