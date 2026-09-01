مەكتەپتەر وقۋشىلارعا قانداي تىيىم سالا الادى؟
استانا. قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلىدە مەكتەپتەردىڭ وقۋشىلاردىڭ سىرت كەلبەتىنە قويعان تالاپتارى قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. كوپتەگەن وقۋ ورنىندا قىزداردىڭ شاش ۇلگىسىنە قاتىستى ۇسىنىستار مەن شەكتەۋلەر، ال ۇلدارعا شاش ۇزىندىعى مەن پىشىنىنە قاتىستى تالاپتار پايدا بولعان.
سونىڭ ىشىندە بۇيرا، بويالعان جانە ەرەكشە شاش ۇلگىلەرىنە، سامايداعى ورنەككە، شاشقا ارنالعان گەلدى قولدانۋعا، ماكياج بەن اشىق مانيكيۋرگە سالىنعان تىيىم تالقىلانىپ جاتىر.
جەلىدەگى مالىمەتكە سۇيەنسەك، مەكتەپتەردەگى تالاپ ءارتۇرلى. كەيبىر وقۋ ورىندارىندا قىزدارعا شاشتى توبەگە ءتۇيىپ نەمەسە ارتقا جيناپ بۋۋعا تىيىم سالىنعان. رۇقسات ەتىلگەندەر قاتارىندا تەك ورىلگەن شاش بار.
Threads جەلىسىنەن سكرينشوت
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى وقۋشىلاردىڭ سىرت كەلبەتىنە قويىلاتىن تالاپتاردى ءار مەكتەپ جەكە بەلگىلەيتىنىن مالىمدەدى. ولار مەكتەپتىڭ ىشكى ەرەجەلەرى ارقىلى انىقتالادى جانە قامقورشىلىق كەڭەسپەن، اتا-انالار كوميتەتىمەن، مەكتەپتىڭ ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگانىمەن كەلىسىلەدى. تۇپكىلىكتى تالاپتار جالپى اتا-انالار جينالىسىندا بەكىتىلەدى.
«جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپ باسشىلىعى ءبىلىم الۋشىدان جانە اتا-انالاردان ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ جارعىسىن، ىشكى ءتارتىپ ەرەجەلەرىن جانە ونىڭ قىزمەتىن رەتتەيتىن اكتىلەردى ساقتاۋدى تالاپ ەتۋگە قۇقىلى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
وقۋشى مەكتەپ فورماسىنا قويىلاتىن تالاپتاردى بۇزسا، مەكتەپ الدىمەن بۇل جاعدايدى تىركەپ، ونىمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزەدى. سودان كەيىن بۇل تۋرالى اتا-اناسىنا حابارلاپ، ەرەجەلەردى ەسكە سالادى.
ءتارتىپ بۇزۋ قايتالانسا، ماتەريالدار اتا-انانىڭ اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىگىن قاراستىرۋ ءۇشىن ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ساپانى قامتاماسىز ەتۋ دەپارتامەنتىنە جولدانۋى مۇمكىن.
اتا-انالار ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى مىندەتىن ورىنداماعانى ءۇشىن ەسكەرتۋ جاساۋ نەمەسە 5 ا ە ك (2026-جىلى بۇل - 21625 تەڭگە) كولەمىندە ايىپپۇل قاراستىرىلعان. مۇنداي قۇقىقبۇزۋشىلىق اكىمشىلىك جازا قولدانىلعاننان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە قايتالانسا، ايىپپۇل كولەمى 20 ا ە ك (2026-جىلى بۇل - 86500 تەڭگە) بولادى.