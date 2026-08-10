مەكتەپتە ورامال تاعۋعا بولا ما: وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ەرەجەلەردى ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا وقۋ جىلىنىڭ جاقىنداۋىنا بايلانىستى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى مىندەتتى مەكتەپ فورماسىنا قويىلاتىن تالاپتاردى قايتا ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى Qaz365.kz.
ەرەجەگە سايكەس، ەل كونستيتۋتسياسى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ زايىرلى سيپاتىن بەكىتەدى، ال قاۋىپسىزدىك پەن ىشكى ءتارتىپ قاعيدالارىنا سايكەس وقۋ عيماراتىنىڭ ىشىندە باس كيىممەن جۇرۋگە جول بەرىلمەيدى. سونىمەن قاتار مەكتەپ فورماسىنىڭ ءپىشىمى مەن ۇلگىسىن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى قامقورشىلىق كەڭەس، اتا-انالار كوميتەتى جانە ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىنىڭ قاتىسۋىمەن دەربەس بەكىتەدى. اتا-انالار مەكتەپ فورماسىن كەز كەلگەن وندىرۋشىدەن نەمەسە ساۋدا جەلىسىنەن ساتىپ الۋعا قۇقىلى، ال مەكتەپتەر تاراپىنان بەلگىلى ءبىر جەتكىزۋشىلەردى تاڭۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى.
وعان قوسا، مەملەكەت تاراپىنان الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى وتباسىلاردىڭ بالالارىنا «جالپىعا بىردەي ءبىلىم بەرۋ» قورى اياسىندا قولداۋ كورسەتىلەدى. 2026-2027 وقۋ جىلى قارساڭىندا مۇنداي كومەكپەن 450 مىڭعا جۋىق وقۋشىنى قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر، وسى ماقساتقا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردەن شامامەن 23 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.
ەسكە سالساق، «ءبىلىم تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا سايكەس اتا-انالار مەن زاڭدى وكىلدەر ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ جارعىسىندا بەلگىلەنگەن قاعيدالاردى جانە بەكىتىلگەن مەكتەپ فورماسىنا قويىلاتىن تالاپتاردى ورىنداۋعا مىندەتتى.