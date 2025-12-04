كۇتپەگەن جاڭالىق! جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ مانسابىنا بايلانىستى سۇمدىق حابار تارادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ سپورت شولۋشىسى بۋگ ۋيليامس قازاق بوكسشىسى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ءوز بولجامىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Sportinside.kz.
ەسكە سالايىق، جاقىندا جانىبەكتەن الىنعان دوپينگ سىناماسىنان تىيىم سالىنعان مەلدوني تابىلعانى بەلگىلى بولدى. سونىڭ سالدارىنان ەريسلاندي لارامەن ءۇش چەمپيوندىق بەلبەۋ ءۇشىن جوسپارلانعان ايقاس كۇشىن جويدى. ەگەر «ۆ» سىناماسى دا وسىنداي ناتيجە كورسەتسە، بوكسشى IBF جانە WBO تيتۋلدارىنان ايرىلۋى مۇمكىن.
بۋگ ۋيليامس الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا وسى جاعدايدىڭ سالدارى وتە اۋىر بولۋى ىقتيمال ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول جازباسىنا ءبىر ادامنىڭ جابىق ەسىككە قايتا-قايتا كىرە الماي تۇرعان «بەينەسىن» تىركەپ قويىپ، جاعدايدى بىلاي سيپاتتادى:
«بۇل - Top Rank-تىڭ جانىبەككە دەگەن قازىرگى كوزقاراسىن ءدال بەينەلەيدى. ول ونسىز دا نارىقتا اسا سۇرانىسقا يە ەمەس ەدى. وعان قارسىلاس تابۋ Top Rank ءۇشىن قيىن بولاتىن. ەگەر بەلبەۋلەرىنەن ايىرىلسا، ول كوپشىلىك ءۇشىن جاي عانا «قازاقستاننان شىققان كەزدەيسوق بوكسشى» بولىپ قالادى»، - دەپ جازدى ساراپشى.
ۋيليامستىڭ پىكىرىنشە، تيتۋلدارىنان ايىرىلۋ جانىبەكتىڭ مانسابىنا ۇلكەن سوققى بولماق. بوكس سالاسىندا چەمپيوندىق بەلبەۋلەردىڭ ماركەتينگتىك ماڭىزى زور، ال تيتۋلسىز كۇيدە بوكسشىنىڭ بەدەلى دە، وعان دەگەن قىزىعۋشىلىق تا تومەندەۋى مۇمكىن.