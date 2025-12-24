«كەتەمىن. بيلىككە جابىسىپ وتىرعان جوقپىن»: لۋكاشەنكو كۇتپەگەن مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو ەلدەگى ساياسي تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا باسىمدىق بەرىلەتىنىن مالىمدەپ، باس پروكۋراتۋرا مەن تەرگەۋ كوميتەتىنىڭ جاڭا باسشىلىعىنا ناقتى مىندەت جۇكتەدى، دەپ حابارلايدى Caliber. Az سايتى.
مەملەكەت باسشىسى قولدانىستاعى مەملەكەتتىك جۇيەگە قارسى باعىتتالعان كەز كەلگەن ارەكەتكە قاتاڭ تۇردە جول بەرمەۋدى تالاپ ەتتى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بيلىكتى وزگەرتۋ تەك زاڭ اياسىندا، ياعني سايلاۋ ارقىلى جۇزەگە اسۋى ءتيىس. ول بەلارۋستا ازاماتتاردىڭ ءوز تاڭداۋىن بىلدىرۋىنە بارلىق قۇقىقتىق مۇمكىندىك بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«قولدانىستاعى مەملەكەتتىك قۇرىلىمعا قارسى «ريەۆوليۋتسيالىق» كۇرەس باعىتىندا ەشقانداي ارەكەت بولماسىن. ول ءۇشىن سايلاۋ بار. سايلاۋعا بارىپ، وسى ماسەلەلەردى شەشۋ كەرەك. بۇل تۇرعىدا بەلارۋستە بارلىعى بار. ونىڭ ۇستىنە، قازىرگى پرەزيدەنت، مەن جيى ايتىپ جۇرگەنىمدەي، بيلىككە كوگەرە جابىسىپ وتىرعام جوق»، - دەدى لۋكاشەنكو.
سونىمەن قاتار بەلارۋس باسشىسى ءوزىنىڭ ساياسي بولاشاعىنا دا توقتالىپ، ءوزىن تاعى دا «كەتىپ بارا جاتقان پرەزيدەنت» دەپ اتادى. الايدا ول بۇل سوزدەردى قىزمەتتەن دەرەۋ كەتۋ رەتىندە تۇسىنبەۋ كەرەگىن ايتتى.
«مەن كەتەمىن! كىمدى ۋايىمداتسا، كىمدى قۋانتسا دا، كوپشىلىگى وسى سوزىمە جارماسىپ الدى. ءبىراق بۇل ەرتەڭ ءبارىن، سونىڭ ىشىندە ءوزىم دە ءبارىن تاستاپ، كەتە سالامىز دەگەندى بىلدىرمەيدى. دەگەنمەن، مەنىڭ پرەزيدەنت بولىپ جۇمىس ىستەپ جۇرگەنىمە ءبىرىنشى نەمەسە ەكىنشى جىل عانا بولعان ادام ەمەس ەكەنىم تۇسىنىكتى»، - دەدى ول.