مەكتەپ وقۋلىقتارىنان 700 دەن استام قاتە مەن كەمشىلىك انىقتالدى - ايدا بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەكتەپ وقۋلىقتارىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭارتۋ جوسپارىن بەكىتتى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قولدانىستاعى كىتاپتاردان 700 دەن استام قاتە مەن كەمشىلىكتەر (تەحنيكالىق، ستيلدىك، تاريحي جاڭساق پايىمدار، ماتەماتيكالىق قاتەلەر) تابىلعان، ءتىپتى كەيبىر باسىلىمدار 9 جىل بويى وزگەرىسسىز قولدانىلىپ كەلگەنىن ايتتى.
- بۇگىندە قولدانىستاعى وقۋلىقتار بويىنشا ءارتۇرلى سيپاتتاعى 700 دەن استام ەسكەرتپە مەن قاتە انىقتالدى. ولاردىڭ قاتارىندا تەحنيكالىق جانە ستيلدىك كەمشىلىكتەر، دەرەكتىك قاتەلەر، مازمۇنعا سايكەس كەلمەيتىن يلليۋستراتسيالار، جەكەلەگەن ماتەريالداردىڭ وقۋ باعدارلامالارىمەن ۇيلەسپەۋى، سونداي-اق ەسكىرگەن ءادىس-تاسىلدەر مەن تۇجىرىمدامالاردىڭ قولدانىلۋى بار. اسىرەسە ۇلتتىق مازمۇنعا لايىقتاپ بەيىمدەلمەگەن ماتەريالداردىڭ پايدالانىلۋى، ماتەماتيكا پانىندەگى قاتە انىقتامالار مەن ەسەپ شىعارۋ جولدارى، وقۋ باعدارلاماسىندا كوزدەلمەگەن شىعارمالاردىڭ ەنگىزىلۋى، سونداي-اق تاريحي وقيعالارعا قاتىستى جاڭساق پايىمدار ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋعىزىپ وتىر.
بۇل رەتتە قولدانىستاعى ءبىرقاتار وقۋلىق بەلگىلەنگەن جاڭارتۋ مەرزىمىنەن الدەقايدا ۇزاق ۋاقىت بويى قايتا قارالماعانىن دا ەسكەرۋ قاجەت. جەكەلەگەن وقۋ باسىلىمدارى 9 جىلعا دەيىن مازمۇندىق تۇرعىدان ەلەۋلى وزگەرىسسىز قولدانىلىپ كەلەدى. مۇنداي جاعدايدا وقۋلىقتاردى ۋاقىتىلى جاڭارتۋ - وقۋشىلاردى ساپالى، وزەكتى ءارى مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىنا ساي وقۋ ماتەريالدارىمەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ كەزەك كۇتتىرمەيتىن قاجەتتىلىگى،-دەدى ايدا بالايەۆا.
سونداي-اق ول جاڭا جوسپار بويىنشا 2026-جىلعى 30-تامىزعا دەيىن 3-جانە 7-سىنىپ وقۋلىقتارى، 2027-جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن 4-جانە 9-سىنىپ وقۋلىقتارى، ال 2027 -جىلعى 1-ساۋىرگە دەيىن 8-سىنىپ وقۋلىقتارى تولىق جاڭارتىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- مەكتەپ وقۋلىقتارىنىڭ ساپاسى جەكەلەگەن باسپالاردىڭ عانا ماسەلەسى ەمەس ەكەنىن دە اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل - ەلدەگى ءبىلىم ساپاسىنا، دەمەك بالالارىمىزدىڭ كەلەشەگىنە تىكەلەي ىقپال ەتەتىن ماڭىزدى ماسەلە. وقۋلىق ساراپتامانىڭ فورمالدى تالاپتارىنا عانا ساي بولىپ قويماي، مەملەكەتتىڭ، قوعامنىڭ جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ بۇگىنگى سۇرانىسىنا تولىق جاۋاپ بەرۋى ءتيىس.
بۇل بۇرىن اتالعان وقۋلىقتاردى ماقۇلداعان پاندىك ساراپتاما كوميسسياسى شەشىمدەرىنىڭ كۇشى جويىلادى دەگەن ءسوز ەمەس. اڭگىمە تۇپكى ناتيجە ءۇشىن ورتاق جاۋاپكەرشىلىك تۋرالى بولىپ وتىر. ءبىلىم سالاسى فورمالدى كوزقاراستى كوتەرمەيدى. بالانىڭ قولىنا تيەتىن ءاربىر وقۋلىق ساپالى، مازمۇنى ءدال، دەرەگى شىنايى جانە ۋاقىت تالابىنا ساي بولۋى كەرەك. وسىعان بايلانىستى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى وقۋلىقتاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭارتىپ، مەكتەپتەردى جاڭا وقۋ باسىلىمدارىمەن قامتاماسىز ەتۋدى جوسپارلاپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، 2026 -جىلعى 30 -تامىزعا دەيىن 3 جانە 7-سىنىپتارعا ارنالعان وقۋلىقتار، 2027 -جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن 4-جانە 9-سىنىپ وقۋلىقتارى، ال 2027 -جىلعى 1-ساۋىرگە دەيىن 8-سىنىپ وقۋلىقتارى جاڭارتىلادى.
ءبىزدىڭ باستى ماقساتىمىز - قازاقستانداعى ءاربىر مەكتەپتى زاماناۋي، مازمۇنى مۇقيات سارالانعان، وزەكتى بىلىمگە، «ادال ازامات» ءبىرىڭعاي تاربيە باعدارلاماسىنىڭ قۇندىلىقتارىنا جانە مەملەكەتتىك باسىمدىقتارعا نەگىزدەلگەن ساپالى وقۋلىقتارمەن قامتاماسىز ەتۋ. اتا-انالار دا، ۇستازدار قاۋىمى دا، جالپى قوعام دا بىزدەن وسى جاۋاپتى جۇمىستى ساپالى ءارى جۇيەلى اتقارۋدى كۇتەدى، - دەدى ا. بالايەۆا.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وقۋلىقتار كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا نورمالارىمەن تولىقتى.