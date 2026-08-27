KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كۇتپەگەن قوناق: جابايى قابان مەن بالالارى فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى

    استانا. KAZINFORM - ناۋىرزىم قورىعىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاققا جابايى قابان ءتۇسىپ قالدى.

    ا
    Фото: видеодан алынған кадр

    بۇل - قورىق اۋماعىنداعى جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ تابيعي تىرشىلىگىن باقىلاۋدىڭ ءبىر قىزىقتى ءساتى.

    قابان تۋرالى قىزىقتى فاكتىلەر:

    • قابان - قازاقستاننىڭ تابيعي ەكوجۇيەلەرىندە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن جانۋار.

    • ءيىس سەزۋ قابىلەتى وتە جاقسى دامىعان، قورەگىن كوبىنە ءيىس ارقىلى ىزدەيدى.

    • قورەگى الۋان ءتۇرلى: وسىمدىكتەردىڭ تامىرى، تۇقىمى، جەمىسى جانە ۇساق جاندىكتەرمەن قورەكتەنەدى.

    • كوبىنە تۇنگى ۋاقىتتا بەلسەندى بولادى.

    • توپىراقتى قازىپ، ورمان توسەنىشىن ارالاستىرۋ ارقىلى تابيعي پروتسەستەرگە اسەر ەتەدى.

    • فوتوتۇزاق قابانداردىڭ قوزعالىسىن ادام قاتىسۋىنسىز باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    تابيعاتتاعى ءاربىر كادر - قورىقتاعى جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ قۇپيا ومىرىنەن سىر شەرتەتىن قۇندى دەرەك.

    بۇعان دەيىن ناۋىرزىم قورىعىندا سىلەۋسىن فوتوتۇزاققا تۇسكەنىن جازعان ەدىك.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور