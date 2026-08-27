كۇتپەگەن قوناق: جابايى قابان مەن بالالارى فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - ناۋىرزىم قورىعىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاققا جابايى قابان ءتۇسىپ قالدى.
بۇل - قورىق اۋماعىنداعى جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ تابيعي تىرشىلىگىن باقىلاۋدىڭ ءبىر قىزىقتى ءساتى.
قابان تۋرالى قىزىقتى فاكتىلەر:
• قابان - قازاقستاننىڭ تابيعي ەكوجۇيەلەرىندە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن جانۋار.
• ءيىس سەزۋ قابىلەتى وتە جاقسى دامىعان، قورەگىن كوبىنە ءيىس ارقىلى ىزدەيدى.
• قورەگى الۋان ءتۇرلى: وسىمدىكتەردىڭ تامىرى، تۇقىمى، جەمىسى جانە ۇساق جاندىكتەرمەن قورەكتەنەدى.
• كوبىنە تۇنگى ۋاقىتتا بەلسەندى بولادى.
• توپىراقتى قازىپ، ورمان توسەنىشىن ارالاستىرۋ ارقىلى تابيعي پروتسەستەرگە اسەر ەتەدى.
• فوتوتۇزاق قابانداردىڭ قوزعالىسىن ادام قاتىسۋىنسىز باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تابيعاتتاعى ءاربىر كادر - قورىقتاعى جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ قۇپيا ومىرىنەن سىر شەرتەتىن قۇندى دەرەك.
بۇعان دەيىن ناۋىرزىم قورىعىندا سىلەۋسىن فوتوتۇزاققا تۇسكەنىن جازعان ەدىك.