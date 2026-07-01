مەكتەپ باعدارلاماسىنا جاڭا مىندەتتى پاندەر ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا مەكتەپكە دەيىنگى جانە باستاۋىش ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى كەشەندى جوسپار مەن جاڭارتۋلار تۋرالى باياندادى.
- وسى نەگىزدە 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان مەكتەپكە دەيىنگى جانە باستاۋىش ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارى ازىرلەندى. نەگىزگى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى مەكتەپكە دەيىنگى تاربيە جانە وقىتۋمەن قامتۋدىڭ جۇمىسىن كەڭەيتۋ، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، باستاۋىش ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە ەلەۋلى وزگەرىستەر ەنگىزىلگەن.
- سەبەبى العاش رەت ءبىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسيادا باستاۋىش ءبىلىم كونستيتۋتسيالىق مارتەبەگە يە بولدى. وسى نەگىزدە بالالاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرى ەسكەرىلە وتىرىپ، وقۋ باعدارلامالارىنىڭ مازمۇنى كەشەندى تۇردە قايتا قاراستىرىلدى، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
مينيستر باستاۋىش سىنىپتارداعى ماتەماتيكا ءپانى بويىنشا وزگەرىستەرگە توقتالدى.
- اتاپ ايتار بولساق، 1-4-سىنىپتارعا ارنالعان ماتەماتيكا ءپانى بويىنشا 244 وقۋ ماقساتى تولىق قايتا قارالدى. ونىڭ ىشىندە وقۋشىلاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرىنە سايكەس كەلمەيتىن ءبىرقاتار ماقساتتار الىپ تاستالدى، ءبىرقاتار ماقساتتار جوعارى سىنىپتارعا اۋىستىرىلدى. سونىمەن بىرگە ءپاننىڭ پراكتيكالىق باعىتى كۇشەيتىلدى، كۇردەلى تەوريالىق تاقىرىپتاردىڭ كولەمى قىسقارتىلدى جانە وقۋ جىلىنىڭ باسى مەن سوڭىندا وتكەندى قايتالاۋ بولىمدەرى ساعاتتارمەن ەنگىزىلدى. 1-سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن بەيىمدەلۋ كەزەڭى ەنگىزىلدى. بۇل ءارتۇرلى دايىندىق دەڭگەيىمەن كەلگەن بۇلدىرشىندەرىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنە جەڭىل بەيىمدەلۋىنە، ساناۋ، وقۋ جانە جازۋ داعدىلارىن جۇيەلى قالىپتاستىرۋعا زور مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار سپيكەر تىلدىك پاندەر بويىنشا دا جاڭارتۋلار بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- تىلدىك پاندەردىڭ مازمۇنى ايتارلىقتاي جاڭارتىلدى. الىپپەگە دەيىنگى كەزەڭ 12 ساعاتقا ۇزارتىلدى. الىپپە ءپانىن وقۋعا 84 ساعات ءبولىندى. سونىمەن بىرگە «انا ءتىلى» ءپانى ەكىنشى جارتىجىلدىقتا 102 ساعات كولەمىندە وقىتىلاتىن بولادى. وقۋ باعدارلامالارىندا اۋىزشا سويلەۋ مادەنيەتى، كوممۋنيكاتسيانى دامىتۋ، ءماتىندى ءتۇسىنىپ ءتۇيسىنۋ وقۋى، وقىرمان ساۋاتتىلىعى مەن جازباشا كوممۋنيكاتسيا داعدىلارىن دامىتۋعا باعىتتالعان تاپسىرمالار كۇشەيتىلدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىلىم بەرۋ مازمۇنى جاڭا تالاپتارعا ساي جاڭارتىلىپ جاتىر.
- بۇدان بولەك، تۇتاستاي العاندا مەكتەپكە دەيىنگى جانە باستاۋىش ءبىلىم جاڭا كونستيتۋتسيالىق ءبىلىم بەرۋ ساياساتىنىڭ بەرىك ىرگەتاسىنا اينالۋى ءۇشىن بۇل ساپالى باستاۋىشتى ءبىلىم ساپالى ورتا ءبىلىمنىڭ، ال ساپالى ورتا ءبىلىم ەلدىڭ باسەكەگە قابىلەتتى ادام كاپيتالىنىڭ نەگىزىنە اينالۋى ءتيىس، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
سونداي-اق مينيستر جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ ەنگىزىلگەن مىندەتتى پاندەرگە توقتالدى.
- جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ ءبىلىم بەرۋ مازمۇنىنا ءبىرقاتار جاڭا مىندەتتى كۋرستار تولىقتىرىلدى. بۇل 5-7-سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن «كونستيتۋتسيا نەگىزدەرى» ءپانى، 8-11-سىنىپتاردا «زاڭ جانە ءتارتىپ» مىندەتتى كۋرسى، 5-11-سىنىپتاردا «جەكە قاۋىپسىزدىك» مىندەتتى كۋرسى ەنگىزىلدى. كەلەسى وقۋ جىلىنان باستاپ 8-9-سىنىپتاردا «قازاقستان گەوگرافياسى» ءپانى قايتا ەنگىزىلدى. بۇعان دەيىن تاڭداۋ ءپانى رەتىندە جۇرگىزىلگەن «قۇقىق نەگىزدەرى» ەندىگى ۋاقىتتان باستاپ بارلىق وقۋشىلارىمىز ءۇشىن مىندەتتى پانگە اينالدى. جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قاعيداتتارىنا تولىق سايكەستەندىرىلىپ، جاڭا مازمۇندا وقىتىلاتىن بولادى، - دەپ تولىقتىردى مينيستر.