مەكسيكادا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اۋە شارلارىنان 4,5 مەترلىك ءمۇسىنى جاسالدى
الماتى. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەننىڭ لاتىن امەريكاسى ەلدەرىنە جوسپارلانعان كونسەرتتىك تۋرى قارساڭىندا ءانشىنىڭ مەكسيكاداعى جانكۇيەرلەرى ەرەكشە شىعارماشىلىق جوبانى جۇزەگە اسىردى.
مەكسيكالىق Dears قاۋىمداستىعىنىڭ مۇشەسى، اۋە شارلارىنان كوركەم مۇسىندەر جاساۋمەن اينالىساتىن سۋرەتشى ولگا ليديا ەرناندەس شىعارماشىلىق توبىمەن سونداي-اق Dimash جانە Dears Regias فان-كلۋبىنىڭ قاتىسۋشىلارىمەن بىرلەسىپ، ديماش قۇدايبەرگەننىڭ بيىكتىگى 4,5 مەتر بولاتىن ءمۇسىنىن جاساعان.
كوركەم ينستاللياتسيا مونتەررەي قالاسىنداعى (نۋەۆو-لەون شتاتى) ءىرى ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ بىرىندە ورناتىلدى. ءدال وسى قالادا 2026 -جىلعى 14-قاراشادا ديماشتىڭ DiMENSIONS جاڭا الەمدىك تۋرى اياسىنداعى كونسەرتى وتەدى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قالا تۇرعىندارىن قازاقستاندىق ونەرپازدىڭ شىعارماشىلىعىمەن تانىستىرۋ جانە الداعى كونسەرتكە كوپشىلىكتىڭ نازارىن اۋدارۋ. ەرەكشە ءمۇسىن قازىردىڭ وزىندە ساۋدا ورتالىعىنا كەلۋشىلەردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ، ديماش قۇدايبەرگەننىڭ مونتەررەي قالاسىنا الداعى ساپارىنىڭ جارقىن سيمۆولىنا اينالىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك ديماشتىڭ اندەرى مەكسيكاداعى FIFA Fan Fest فەستيۆالىندە شىرقالعان ەدى.