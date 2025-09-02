ەكسپو شارى «Silk Way Star» جوباسىنا قاتىسۋشى ەلدەردىڭ تۋىنىڭ تۇسىمەن جارقىرادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردا سيمۆولى - ەكسپو شارىندا العاشقى ازيالىق ۆوكالدىق بايقاۋعا قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ جالاۋلارى كورسەتىلدى.
«Silk Way Star» شوۋى 20-قىركۇيەكتەن باستاپ Silk Way ،Jibek Joly، قىتايدىڭ CCTV-3 ارناسىندا جانە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ ۇلتتىق ارنالارىندا كورسەتىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنى پرەزيدەنتى مەن CMG مەدياكورپوراتسياسى ۇيىمداستىرىپ وتىرعان بايقاۋعا 12 ەل، اتاپ ايتقاندا، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، مالايزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا وكىلدەرى قاتىسادى.
«Silk Way Star» - الەمدىك مۋزىكالىق يندۋسترياداعى جارقىن قۇبىلىس بولماق ءارى ۇلى جىبەك جولى بويىنداعى ەلدەر مەن حالىقتاردىڭ مادەني قۇندىلىقتارىن پاش ەتەدى. بايقاۋعا قاتىسۋشىلار ءار ەلدىڭ مادەنيەتىنە ءتان مۋزىكالىق ستيلدەردىڭ الۋاندىعىن، داستۇرلەردىڭ، اۋەندەر مەن ورىنداۋ مانەرىنىڭ ەرەكشەلىگىن كورسەتەدى.
قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىندا - تانىمال ارتىستەر، كومپوزيتورلار، پروديۋسەرلەر مەن مەديا وكىلدەرى بار.
«Silk Way Star» - ازيالىق مۋزىكانى ناسيحاتتاۋ، حالىقتار اراسىنداعى مادەني بايلانىستى نىعايتۋ جانە جاڭا تالانتتارعا جول اشاتىن الاڭ قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان بىرەگەي جوبا بولماق.
وسى بايقاۋدا قازاقستان اتىنان قاتىسىپ جاتقان Alem «مەن ءۇشىن بۇل ۇلكەن مارتەبە» دەگەن ەدى.