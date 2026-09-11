ەكس-دەپۋتات باقىتجان بازاربەك كولىكپەن قاققان ادامنىڭ جاعدايى بەلگىلى بولدى
الماتى. KAZINFORM - ءماجىلىستىڭ بۇرىنعى دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك كولىكپەن قاعىپ كەتكەن ادامنىڭ جاعدايى بەلگىلى بولدى.
بۇل تۋرالى ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
«سۋرەتتە ءوز ءبىلىمى، ەرەكشە كاسىبيلىگى مەن جانكەشتى ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا نۇرجىگىتتى اجالدان امان الىپ قالىپ، ەسىن جيعىزىپ، قايتادان اياققا تۇرعىزعان تاراز قالاسىنىڭ كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىنىڭ دارىگەرلەرى... ولاردى بۇكىل جامبىل وبلىسى مەديتسيناسىنىڭ قايماعى دەسەم، قاتەلەسپەسپىن... ءبىراز توككەن تەرىم اقتالدى، ءوزىمنىڭ دۇعامدى، حالىقتىڭ دۇعاسىن اللا تاعالا قابىل الدى. نۇرجىگىتتىڭ اياعى سىنعاندىقتان، الدىمىزدا ءالى وڭالتۋ كۇتىپ تۇر. سول باعىتتا جۇمىس ىستەيمىز»، - دەدى باقىتجان بازاربەك.
ءمان-جايى
بۇعان دەيىن Telegram ارنالاردىڭ بىرىندە 15-تامىزدا كەشكە جامبىل وبلىسى رىسقۇلوۆ اۋدانىندا جول اپاتى بولعانى تۋرالى جازبا جاريالاندى. مالىمەتكە قاراعاندا، باتىس ەۋروپا - باتىس قىتاي تاسجولىندا جاياۋ جۇرگىنشىنى كولىك قاعىپ كەتكەن.
جازبا اۆتورلارىنىڭ دەرەگىنشە، كولىكتى ءماجىلىستىڭ بۇرىنعى دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك تىزگىندەگەن. دەرەككوز مالىمەتىنە سۇيەنسەك، زارداپ شەككەن ادام اۋداندىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن.
ال جامبىل وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى رىسقۇلوۆ اۋدانىندا بولعان جول اپاتىنا بايلانىستى سوتالدى تەرگەۋ باستالعانىن حابارلادى.
كەيىنىرەك باقىتجان بازاربەك الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ جاتقان اقپاراتقا بايلانىستى جازبا جاريالاپ، بۇل جايتتى راستادى.