ەكس-شەنەۋنىكتەردىڭ جەففري ەپشتەينمەن بايلانىسىن تەكسەرۋ كەرەك - اسحات راحىمجانوۆ
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ بۇرىنعى جوعارى لاۋازىمدى ەكس-شەنەۋنىكتەرىنىڭ جەففي ەپشتەينمەن بايلانىستارىن تەكسەرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا باس پروكۋروردىڭ اتىنا ساۋال جولداعان جسدپ فراكسيا جەتەكشىسى، دەپۋتات اسحات راحىمجانوۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاريا ەتىلگەن «ەپشتەين فايلدارىندا» مەملەكەتتىك نەگىزگى لاۋازىمدا بولعان «ەسكى قازاقستاننىڭ» ساياسي ەليتا وكىلدەرىنىڭ دەرەكتەرى كەزدەسەدى.
- ماسەلەن، قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەتتىك ساتقىندىق جانە بيلىكتى باسىپ الۋعا ارەكەت جاساعانى ءۇشىن جازاسىن وتەپ جاتقان بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر جانە ۇ ق ك ءتوراعاسى كارىم ءماسىموۆ جازبالاردا كەمىندە 8 رەت اتالادى. جازبالاردان ەپشتەين مەن ءماسىموۆتىڭ جەكە تانىس بولعانى بايقالادى. كوپتەگەن سۇراق تۋىندايدى. نەلىكتەن جوعارى لاۋازىمدى قازاقستاندىق شەنەۋنىك ەپشتەينمەن كەزدەسۋگە باستاماشىلىق جاساپ، ونىمەن جولىققان؟ بۇل كەزدەسۋلەر قاي جەردە ءوتتى؟ سول اتاقتى ارالدا ەمەس پە؟ - دەدى اسحات راحىمجانوۆ.
دەپۋتاتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، ەپشتەين مەن ۇلتتىق بانكتىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قايرات كەلىمبەتوۆتىڭ نيۋ-يوركتە بىرگە دەمالعانى تۋرالى دەرەك تە شەتەلدىك ب ا ق-تىڭ نازارىن اۋدارعان.
- حات الماسۋدا ءماسىموۆ پەن كەلىمبەتوۆتىڭ جەففري ەپشتەينمەن بايلانىستارى مەن كەزدەسۋلەرى تالقىلانادى، جەكە سالەم جولدانادى، ءتۇرلى بىرلەسكەن ءىس-شارالار ءسوز بولادى. سونداي-اق اتى اتالماعان باسقا تۇلعالار، مىسالى، مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىككە جاۋاپتى بولعان بەلگىلى ءبىر جوعارى لاۋازىمدى گەنەرال تۋرالى دا ايتىلادى. ول ادام كىم؟ مۇمكىن، تاعى دا سول ءماسىموۆ شىعار؟ مۇنان بولەك، جاريالانعان قۇجاتتاردان ەپشتەيننىڭ قازاقستانعا بىرنەشە رەت كەلگەنى بەلگىلى بولىپ وتىر. سونىمەن قاتار، فايلداردا ونىڭ ەلىمىزدەگى بارلىق بايلانىسى تولىق كورسەتىلمەۋى دە ىقتيمال، - دەدى دەپۋتات.
ول سونداي-اق حالىقارالىق جاريالانىمداردا اقش- تا قايعىلى جاعدايدا قازا تاپقان مودەل رۋسلان كورشۋنوۆ تۋرالى دا ايتىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستاننىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرىنىڭ مۇنداي تۇلعامەن كەز كەلگەن بايلانىسى ءبىرقاتار سۇراق تۋىنداتادى. جەففري ەپشتەين قازاقستانعا قانداي ماقساتپەن ءجيى كەلگەن؟ سول كەزەڭدەگى قانداي جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارمەن بايلانىستا بولعان؟ قۇپيا اقپاراتتىڭ سىرتقا كەتۋىنە جول بەرىلدى مە؟ مەملەكەتتىك شەشىمدەر قابىلداعان تۇلعالارعا سىرتقى ىقپال ەتۋ ارنالارى جاسالمادى ما؟ ولارعا قاتىستى اشكەرەلەيتىن ماتەريالدار جينالمادى ما؟ قازاقستاندىق شەنەۋنىكتەردىڭ ەپشتەينمەن بايلانىستارى سول كەزدەگى ەل باسشىلىعى تاراپىنان رۇقسات ەتىلدى مە؟ قازاقستان ازاماتتارى ەل تاعدىرى كىمدەردىڭ قولىندا بولعانىن جانە ونىڭ كۇماندى بەدەلگە يە جابىق كلۋبتاردا ساۋدا نىسانىنا اينالماعانىن بىلۋگە قۇقىلى، - دەپ اتاپ ءوتتى اسحات راحىمجانوۆ.
وسىعان وراي ءماجىلىس دەپۋتاتى باس پروكۋراتۋرا مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى باسشىلىعىنا مىنداي ءوتىنىشىن ءبىلدىردى:
- «ەپشتەين فايلدارىندا» اتالعان قازاقستاندىق لاۋازىمدى تۇلعالار مەن ولارمەن بايلانىسى بار ادامدار تۋرالى اقپاراتتى، كەزدەسۋلەردىڭ سيپاتى مەن ماقساتتارىن تەكسەرۋ، قازاقستان اۋماعىندا نەمەسە شەتەلدە باسقا قازاقستاندىق ساياساتكەرلەردىڭ، كاسىپكەرلەردىڭ جانە شوۋ-بيزنەس وكىلدەرىنىڭ جەففري ەپشتەينمەن بايلانىستارى بولعان-بولماعانىن انىقتاۋ؛
- ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە ءتونۋى مۇمكىن قاتەرلەرگە، ونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك قۇپيالاردىڭ جاريا بولۋىن قوسا العاندا دەربەس اقپاراتتاردىڭ جىلىستاتىلۋىن، لاۋازىمدى تۇلعالاردى بوپسالاۋ تاۋەكەلدەرىنە قۇقىقتىق باعا بەرۋ؛
تەكسەرۋ ناتيجەلەرى مەن بولاشاقتا مۇنداي جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قابىلدانعان شارالار تۋرالى پارلامەنت پەن قوعامعا حابارلاۋ.
اۆتور
مارلان جيەمباي