    08:32, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەكس-ديپلومات ساكەن ماماشقا شىققان ۇكىم وزگەرىسسىز قالدى

    استانا. KAZINFORM - اپەللياتسيالىق ينستانسيا بۇرىنعى ديپلومات ساكەن ماماشقا قاتىستى ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ ۇكىمىن وزگەرىسسىز قالدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    Экс-дипломат Сәкен Мамаш ісі: сот отырысы кейінге қалдырылды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    سوت مالىمەتىنشە، ساكەن ماماش ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 110-بابى 2-بولىگىنىڭ 1-تارماعى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، التى جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.

    سونىمەن قاتار ق ر ق ك-نىڭ 49-بابى نەگىزىندە ونىڭ ديپلوماتيالىق دارەجەسى - ءبىرىنشى سىنىپتى كەڭەسشى اتاعى كۇشىن جويدى.

    ۇكىم بيىلعى 18-شىلدەدە شىعارىلعان.

    ەسكە سالايىق، 2024 -جىلعى مامىردا ساكەن ماماشتىڭ بۇرىنعى جۇبايى كارينا گوسمان ون جىلعا سوزىلعان فيزيكالىق جانە سەكسۋالدىق زورلىق-زومبىلىق تۋرالى مالىمدەگەن بولاتىن.

    وسىدان كەيىن ماماش قىزمەتىنەن شەتتەتىلدى. بۇعان دەيىن سوت وعان 15 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋ تاعايىنداعان ەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
