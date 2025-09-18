08:32, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ەكس-ديپلومات ساكەن ماماشقا شىققان ۇكىم وزگەرىسسىز قالدى
استانا. KAZINFORM - اپەللياتسيالىق ينستانسيا بۇرىنعى ديپلومات ساكەن ماماشقا قاتىستى ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ ۇكىمىن وزگەرىسسىز قالدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
سوت مالىمەتىنشە، ساكەن ماماش ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 110-بابى 2-بولىگىنىڭ 1-تارماعى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، التى جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
سونىمەن قاتار ق ر ق ك-نىڭ 49-بابى نەگىزىندە ونىڭ ديپلوماتيالىق دارەجەسى - ءبىرىنشى سىنىپتى كەڭەسشى اتاعى كۇشىن جويدى.
ۇكىم بيىلعى 18-شىلدەدە شىعارىلعان.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلعى مامىردا ساكەن ماماشتىڭ بۇرىنعى جۇبايى كارينا گوسمان ون جىلعا سوزىلعان فيزيكالىق جانە سەكسۋالدىق زورلىق-زومبىلىق تۋرالى مالىمدەگەن بولاتىن.
وسىدان كەيىن ماماش قىزمەتىنەن شەتتەتىلدى. بۇعان دەيىن سوت وعان 15 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋ تاعايىنداعان ەدى.