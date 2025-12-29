كەڭەس داۋىرىندەگى شىرشا ويىنشىعى الەمدەگى ەڭ قىمبات ويىنشىقتىڭ بىرىنە اينالدى
استانا. قازاقپارات - 1950-جىلدارى شىققان يۋري ولەشانىڭ ء«ۇش سەمىز» ەرتەگىسىندەگى سۋوك بەينەسىندەگى اينەك ءمۇسىننىڭ بۇگىندە جالعىز داناسى عانا ساقتالعان. كەڭەس دۇكەندەرىندە كەزىندە بار بولعانى 10 تيىن تۇرعان بۇل ويىنشىق قازىر كوللەكسيونەرلەر ءۇشىن ناعىز سيرەك كەزدەسەتىن قازىناعا اينالدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz ريا «نوۆوستي»-گە سىلتەمە جاساپ.
وتكەن جىلى ءمۇسىن اۋكتسيونعا قويىلىپ، ساۋدا بارىسىندا باعا 144 رەت كوتەرىلگەن. ناتيجەسىندە ويىنشىق 1,4 ميلليون رۋبلگە ساتىلدى. وسىلايشا ول كەڭەستىك كەزەڭدە جاسالعان ەڭ قىمبات شىرشا اشەكەيى مارتەبەسىنە يە بولدى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي سەكىرىس تەك نوستالگيامەن عانا تۇسىندىرىلمەيدى. كەڭەس زامانىنان قالعان تۇرمىستىق زاتتار ەندى مادەني جادىگەر رەتىندە قابىلدانىپ، نارىقتا «ۋاقىت كاپسۋلاسى» ءرولىن اتقارا باستادى. بىرەگەيلىك پەن سيمۆولدىق ءمان باعانى ەسەلەپ وسىرەدى.
دەگەنمەن الەمدىك رەكورد ازىرگە باسقا ەلدە. ەڭ قىمبات جاڭا جىلدىق ويىنشىق يسپانياداعى قوناق ءۇي ءۇشىن ارنايى جاسالعان، تۇيەقۇس جۇمىرتقاسى پىشىنىندەگى شار سانالادى. ديامەترى شامامەن 18 سم بولاتىن بۇل اشەكەي 24 كاراتتىق التىنمەن قاپتالىپ، الماس ۇنتاعى مەن ۇساق گاۋھار تاستارمەن بەزەندىرىلگەن. ونىڭ باعاسى 12 ميلليون دوللارعا جەتەدى.