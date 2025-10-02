ەكس-بانكير جومارت ەرتايەۆ قايتا قاماۋعا الىنادى - دەپۋتات
الماتى. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ابزال قۇسپان 11 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان جومارت ەرتايەۆتىڭ راقىمشىلىققا ءىلىنۋى تۋرالى شەشىم قايتا قارالعانىن حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جومارت ەرتايەۆقا قاتىستى سوت قاۋلىسى بۇزىلعان.
- ءوتىنىشىمدى قولداپ، ءادىل شەشىمگە ىقپال ەتكەن باس پروكۋراتۋرا، الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋرورى مەن سوتىنا، سونداي-اق ماسەلەنى العاش كوتەرگەن جۋرناليستەر قاۋىمىنا العىس ايتامىن، - دەپ جازدى ول.
بۇل دەرەككە قاتىستى تاعى ءبىر ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرمۇرات باپي پىكىر ءبىلدىردى. ول پروكۋراتۋرانىڭ قارسىلىق كەلتىرۋى بويىنشا جومارت ەرتايەۆ قايتادان قاماۋعا الىناتىن راستادى.
Kazinform اگەنتتىگى بۇل دەرەك بويىنشا الماتى وبلىسىنىڭ سوتىنا جانە ق ر باس پروكۋراتۋراسىنا رەسمي ساۋال جولدادى.
ەسكە سالايىق، 2020 -جىلى RBK Bank-تەن 144 ميلليارد تەڭگە جىمقىرعانى ءۇشىن سوتتالعان بەلگىلى بانكير جومارت ەرتايەۆ جالپى رەجيمدەگى كولونيادان بوساتىلدى.
جومارت ەرتايەۆ 2018 -جىلعى مامىردا ماسكەۋدە قازاقستان ءى ءى م ينتەرپول ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىنىڭ سۇراۋى بويىنشا ۇستالعان. ول اسا ءىرى كولەمدەگى الاياقتىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن حالىقارالىق ىزدەۋدە بولعان. 2019 -جىلعى ناۋرىزدا ول رەسەي فەدەراتسياسىنان قازاقستانعا ەكستراديتسيالاندى.
تەرگەۋ دەرەگىنشە، ەرتايەۆ 2011-2017 -جىلدارى قىزمەتتىك وكىلەتىن پايدالانىپ، الدىن الا ءسوز بايلاسقان تۇلعالارمەن بىرگە «Bank RBK» ا ق-نان 144 ميلليارد تەڭگە جىمقىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
بۇل ىسكە بارلىعى 54 ادام تارتىلىپ، ولاردىڭ قاتارىندا 41 توپ-مەنەدجەر مەن بانك قىزمەتكەرلەرى بولعان.
2020 -جىلعى قاراشادا الماتى سوتى جومارت ەرتايەۆتى 11 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.