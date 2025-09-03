ق ز
    13:25, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەكس-بانكير جومارت ەرتايەۆ بوستاندىققا شىقتى

    الماتى. قازاقپارات - 2020 -جىلى RBK Bank-تەن 144 ميلليارد تەڭگە جىمقىرعانى ءۇشىن سوتتالعان بەلگىلى بانكير جومارت ەرتايەۆ جالپى رەجيمدەگى كولونيادان بوساتىلدى.

    Жомарт Ертаев
    فوتو: Kazinform

    قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، سوتتالۋشى جازاسىن قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسىنىڭ مەكەمەسىندە سوت ۇكىمىنە سايكەس وتەپ كەلگەن.

    - سوت شەشىمىنىڭ نەگىزىندە وعان راقىمشىلىق اكتىسى قولدانىلىپ، سوعان بايلانىستى ول بوستاندىققا شىعارىلدى، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.

    سونىمەن قاتار سوتتالعاندارعا قاتىستى ىستەردى قاراۋ جانە شەشىم قابىلداۋ سوتتىڭ قۇزىرەتىندە ەكەنى ناقتىلاندى. ەرتايەۆ الداعى ۋاقىتتا باقىلاۋ ءۇشىن پروباتسيا قىزمەتىنىڭ ەسەبىنە قويىلدى.

    ەسكە سالايىق، جومارت ەرتايەۆ 2018 -جىلعى مامىردا ماسكەۋدە قازاقستان ءىىم ينتەرپول ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىنىڭ سۇراۋى بويىنشا ۇستالعان. ول اسا ءىرى كولەمدەگى الاياقتىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن حالىقارالىق ىزدەۋدە بولعان.

    2019 -جىلعى ناۋرىزدا ول رەسەي فەدەراتسياسىنان قازاقستانعا ەكستراديتسيالاندى.

    تەرگەۋ دەرەگىنشە، ەرتايەۆ 2011-2017 -جىلدارى قىزمەتتىك وكىلەتىن پايدالانىپ، الدىن الا ءسوز بايلاسقان تۇلعالارمەن بىرگە «Bank RBK» ا ق-نان 144 ميلليارد تەڭگە جىمقىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى. بۇل ىسكە بارلىعى 54 ادام تارتىلىپ، ولاردىڭ قاتارىندا 41 توپ- مەنەدجەر مەن بانك قىزمەتكەرلەرى بولعان.

    2020 -جىلعى قاراشادا الماتى سوتى جومارت ەرتايەۆتى 11 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى. 2021 -جىلعى ناۋرىزدا وعان الماتىداعى ءۇش بانكتەن قارجى جىمقىرۋ ءىسى بويىنشا تاعى ۇكىم شىعىپ، ول قىلمىستىق توپتى ۇيىمداستىرعانى جانە الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلىپ، 9 جىلعا سوتتالدى.

    بىلتىر ەكس-بانكير ەرتايەۆتىڭ الماتى، الماتى وبلىسى جانە جەتىسۋ وبلىسىنا قاراستى ق ا ج دەپارتامەنتىنىڭ №72-مەكەمەسىندە وتىرعانى حابارلانعان ەدى.

     

