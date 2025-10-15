كريپتوۆاليۋتامەن زاڭسىز اينالىسقان 130 الاڭنىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى
استانا. KAZINFORM - قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى كريپتوۆاليۋتامەن بايلانىستى كولەڭكەلى وپەراتسيالارعا قارسى جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى.
اگەنتتىك مالىمەتىنشە، ينتەرنەت-الاياقتىق جانە ەسىرتكى ساۋداسىنان تۇسكەن كىرىستەردى جىلىستاتۋ ءۇشىن پايدالانىلعان 130 زاڭسىز كريپتوبيرجانىڭ قىزمەتى توقتاتىلعان.
تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسىندا 16,7 ميلليون USDT سوماسىنداعى سيفرلىق اكتيۆتەرگە تىيىم سالىندى.
- قارجى جىلىستاتۋ سحەماسىندا قىلمىسكەرلەر اقشانى بانك شوتتارىنا نەمەسە كريپتوۆاليۋتا ايىرباستاۋ قىزمەتىن كورسەتەتىن ءامياندارعا اۋدارادى. كەيىن قاراجات كونۆەرتاتسيالانىپ، قارجىلىق وپەراتسيالار تىزبەگى ارقىلى ونىڭ شىققان كوزى جاسىرىلادى. زاڭسىز تابىستى «تازارتۋ» ءۇشىن ارنايى اقى الىنادى.
مۇنداي وپەراتسيالار كەزىندە كوبىنە دروپپەرلەردىڭ بانك كارتالارى مەن ءامياندارى پايدالانىلادى. وسىلايشا، زاڭسىز كريپتوايىرباستاۋ الاڭدارى كولەڭكەلى قارجى اينالىمىنا قاتىسىپ، قاراجاتتى قولما- قول اقشاعا اينالدىرۋ جانە شەتەلگە شىعارۋ ارقىلى «كاسىبي جىلىستاتۋشىلار» رەتىندە ارەكەت ەتەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆودان.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ازاماتتارعا تسيفرلىق اكتيۆتەردى ايىرباستاۋ كەزىندە زاڭ اياسىندا جۇمىس ىستەيتىن، رەسمي تىركەلگەن جانە ليتسەنزيالانعان پروۆايدەرلەردى عانا پايدالانۋدى ۇسىنادى.
ليتسەنزياسى بار كريپتوبيرجالاردىڭ تىزىمىمەن ا ح ق و- نىڭ رەسمي سايتىندا تانىسۋعا بولادى.
ۆەدومستۆو زاڭسىز سحەمالارعا قاتىسۋ قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك كريپتورەزەرۆ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەپ جاتىر.