كريپتوۆاليۋتادان تۇسكەن سالىقتار: قازاقستان بيۋجەتىنە قانشا قاراجات ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى (م ك ك) كريپتوۆاليۋتا وپەراتسيالارىنان ەل بيۋجەتىنە قانشا قاراجات تۇسكەنىن جاريا ەتتى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
م ك ك دەرەكتەرىنە سايكەس، كريپتوۆاليۋتا نارىعىنا قاتىسۋشىلاردان تۇسكەن سالىقتىق تۇسىمدەر كولەمى:
2023-جىلى - 7,4 ميلليارد تەڭگە؛
2024-جىلى - 9,8 ميلليارد تەڭگە؛
2025-جىلدىڭ باسىنان 22-قىركۇيەككە دەيىن - 13,1 ميلليارد تەڭگە بولدى.
بۇعان دەيىن م ك ك- نىڭ سيفرلىق اكتيۆتەردى اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى تالعات ءادىلوۆ باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ەلىمىزدە كريپتوۆاليۋتاعا سالىق بار ەكەنىن جانە ول بىرنەشە جىلدان بەرى اكىمشىلەنىپ كەلە جاتقانىن ايتقان بولاتىن.
- بۇل - سيفرلىق اكتيۆ. ءبىز ونى ەسەپتەپ وتىرمىز. 2022-جىلدان باستاپ ول ناقتى زاڭنامامەن رەتتەلىپ كەلەدى. بۇعان دەيىن، ەگەر سالىق تولەۋشى كريپتوۆاليۋتا وپەراتسيالارىنان تابىس السا، بۇل تابىس سالىق كودەكسىندە «باسقا تابىس» رەتىندە ەسەپتەلەتىن، جانە ونى سالىق تولەۋشى ءوزى دەكلاراتسيالاۋى ءتيىس بولاتىن. بۇرىن بۇل - 240-نىسان بويىنشا ەسەپ بەرىلەتىن، - دەپ ءتۇسىندىردى تالعات ءادىلوۆ.
ەسكە سالايىق، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ۇلتتىق بانك بازاسىندا سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ مەملەكەتتىك قورىن (كريپتورەزەرۆ) قۇرۋدى تاپسىرعان بولاتىن.
ۇلتتىق بانك بۇل باعىتتا ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ كريپتورەزەرۆ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەپ جاتقانىن حابارلادى. تۇجىرىمدامادا قوردى قالىپتاستىرۋ كوزدەرى، جيناقتاۋ جانە پايدالانۋ مەحانيزمدەرى، سونداي-اق تاۋەكەلدەردى باسقارۋ تاسىلدەرى مەن اكتيۆتەردىڭ تاۋەكەلدىك ءپروفيلىن ايقىنداۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلىپ جاتىر.