كرەديتتى قاشان الۋ ورىندى، قاشان ودان باس تارتقان دۇرىس
استانا. KAZINFORM - كرەديت - قارجىلىق قۇرال. ونى دۇرىس قولدانسا پايدالى، ال ويلانباي السا قيىندىق اكەلۋى مۇمكىن. نەگىزگى ماسەلە - قاجەتتىلىك پەن ەموتسيانى اجىراتۋ.
قاي كەزدە الۋ دۇرىس؟ كرەديت ناقتى قاجەتتىلىك ءۇشىن الىنعاندا عانا ورىندى. مىسالى، باسپانا، وقۋ، جۇمىسقا كەرەك قۇرال-جابدىق نەمەسە تابىس اكەلەتىن ءىس ءۇشىن. مۇنداي جاعدايدا كرەديت شىعىن ەمەس، بەلگىلى ءبىر ماقساتقا جەتۋدىڭ قۇرالى بولادى. سونىمەن قاتار اي سايىنعى تولەم تابىسقا اۋىر سالماق سالماۋى كەرەك.
قاي كەزدە الماعان دۇرىس؟ ەموتسيامەن الىنعان كرەديت - ەڭ قاۋىپتىسى. جاڭا تەلەفون، دەمالىس، ءسان ءۇشىن قارىز الۋ كوبىنە كەيىن وكىنىشكە اكەلەدى. سونداي-اق تۇراقتى تابىس بولماسا نەمەسە بۇرىننان بىرنەشە قارىز بار بولسا، جاڭا كرەديت جاعدايدى كۇردەلەندىرەدى.
نەگىزگى قاعيدا. كرەديت الماس بۇرىن ءبىر سۇراق قويۋ جەتكىلىكتى: بۇل شىنىمەن قاجەت پە، الدە ۋاقىتشا قالاۋى ما؟ ەگەر جاۋاپ انىق بولماسا، اسىقپاعان دۇرىس.