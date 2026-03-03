ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:12, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    كريشتيانۋ رونالدۋدىڭ جەكە ۇشاعى تاياۋ شىعىستان ۇشىپ شىقتى – ب ا ق

    استانا. قازاقپارات – ۇلى بريتانيالىق ب ا ق تاياۋ شىعىستا قاقتىعىس بولىپ جاتقان كەزدە كريشتيانۋ رونالدۋعا تيەسىلى جەكە ۇشاق ايماقتان ۇشىپ شىققانىن جازدى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.

    Роналду обновил мировой рекорд по количеству голов
    Фото: Анадолу

    GOAL مالىمەتىنشە، رونالدۋدىڭ ۇشاعى ساۋد ارابياسىنان ۇشىپ شىعىپ، يسپانيا استاناسى مادريدكە قونعان. ۇشۋ ۋاقىتى شامامەن جەتى ساعاتقا سوزىلعان.

    «Bombardier Global Express ۇشاعى مادريدكە جەتكەنگە دەيىن جەتى ساعات اۋەدە بولدى. ول كەشكى ساعات 20:00 دە ۇشىپ، جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تۇنگى 1:00 گە دەيىن يسپانيا استاناسىنا قوندى. Flightradar24 رونالدۋدىڭ ۇشاعى مەجەلى جەرگە جەتپەس بۇرىن مىسىر مەن جەرورتا تەڭىزىنىڭ ۇستىنەن ۇشىپ وتكەنىن كورسەتەدى»، - دەپ جازدى ب ا ق.

    الايدا بورتتا ناقتى كىم بولعانى بەلگىسىز.

    ايتا كەتەيىك، رونالدۋ 2023-جىلدىڭ باسىنان بەرى ساۋد ارابياسىندا وينايدى.

