كريشتيانۋ رونالدۋدىڭ بۇرىنعى سۇيىكتىسى كۇتپەگەن شىندىقتى جاريا ەتتى
استانا. KAZINFORM - تانىمال بريتاندىق راديوجۇرگىزۋشى ءارى مودەل دجەمما اتكينسون پورتۋگاليالىق جۇلدىزدى شابۋىلشى كريشتيانۋ رونالدۋمەن اراداعى قارىم-قاتىناسى اياقتالعاننان كەيىن وزىنە فۋتبولشى تۋرالى جاعىمسىز اقپارات تاراتۋ ءۇشىن قوماقتى قارجى ۇسىنىلعانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
«ءبىز ايىرىلىسقاننان كەيىن ماعان ول تۋرالى جامان پىكىر ايتۋ ءۇشىن كوپ اقشا ۇسىندى. الايدا مەن بۇعان كەلىسكەن جوقپىن. ويتكەنى رونالدۋ جايلى تەرىس ايتار ەشتەڭەم دە، وعان سەبەپ تە بولعان جوق»، - دەدى اتكينسون Key 103 راديوسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، رونالدۋمەن قارىم-قاتىناسى 2007-جىلدىڭ قازان ايىندا، فۋتبولشى «مانچەستەر يۋنايتەد» ساپىندا ونەر كورسەتىپ جۇرگەن تۇستا، ءوزارا تۇسىنىستىكپەن ءارى بەيبىت تۇردە اياقتالعان. اتكينسون ولاردىڭ ءتورت ايعا سوزىلعان قارىم-قاتىناسى بارىسىندا كريشتيانۋدىڭ وزىنە ءاردايىم قۇرمەتپەن قاراعانىن بىرنەشە رەت اتاپ وتكەن. سوعان قاراماستان، سارى باسىلىمدار ودان اجىراسۋ وقيعاسىن «ساتۋدى» سۇراپ، ءتۇرلى ۇسىنىستار جاساعانىمەن، مودەل مۇنداي ارەكەتتەردىڭ بارلىعىنان ءۇزىلدى-كەسىلدى باس تارتقان.
قازىرگى ۋاقىتتا كريشتيانۋ رونالدۋ ساۋد ارابياسىنىڭ «ءال-ناسر» كلۋبىندا ونەر كورسەتەدى. ول 2016-جىلدان بەرى يسپانيالىق مودەل دجوردجينا رودريگەسپەن قارىم-قاتىناستا. جۇپ بەس بالانى تاربيەلەپ وتىر: ولاردىڭ ەكەۋىن دجوردجينا دۇنيەگە اكەلسە، تاعى ۇشەۋى سۋرروگات انا ارقىلى ومىرگە كەلگەن.