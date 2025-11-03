كريشتيانۋ رونالدۋ سپورتتىق مانسابىن قاشان اياقتايتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - پورتۋگاليا قۇراماسى مەن ساۋد ارابياسىنىڭ «ال-ناسر» كومانداسىنىڭ شابۋىلشىسى جانە كاپيتانى كريشتيانۋ رونالدۋ سپورتتىق مانسابىن قاشان اياقتايتىنىن ايتتى.
الەم فۋتبولىنىڭ جارىق جۇلدىزى ساۋد ارابياسى پرو-ليگاسى 7-تۋرىنداعى «ال-فەيح» (2:1) كومانداسىمەن كەزدەسۋدەن كەيىن الداعى ماقساتى جونىندە پىكىرىن ءبىلدىردى.
- بۇل - مەن ءۇشىن دە، بۇكىل كوماندا ءۇشىن دە كەرەمەت كەش. «ال-ناسر» جەڭدى، مەن ەكى گول سوقتىم، بۇل - وتە ماڭىزدى. ءارقاشان سپورتتىق سالادا ۇزاق ويناۋعا تەك قۇشتارلىقتىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزۋگە بولاتىنىن ايتامىن. مەن فۋتبولدى جاقسى سەزىنەمىن. سوندىقتان سپورتىق مانسابىمدى جاقىن ۋاقىتتا توقتاتپايمىن. جاسىل الاڭداعى ونەرىمدى ءالى دە جالعاستىرعىم كەلەدى، - دەدى ول.
پورتۋگاليالىق فۋتبولشى پرو-ليگادا جەتى كەزدەسۋدە 8 گول سوعىپ ۇلگەردى. ول 2023-جىلدان بەرى «ال-ناسر» ساپىندا 84 كەزدەسۋدە 82 مارتە قارسىلاستار قاقپاسىن ءدال كوزدەدى.
ايتا كەتسەك، رونالدۋ الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ ماتچتارىندا بارلىعى 41 گول سوعىپ، جاڭا رەكورد ورناتتى.