كريشتيانۋ رونالدۋ «ءال-ناسر» ساپىندا العاشقى چەمپيوندىق تيتۋلىن جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - پورتۋگاليالىق فۋتبول جۇلدىزى كريشتيانۋ رونالدۋ ونەر كورسەتەتىن «ءال-ناسر» كلۋبى ساۋد ارابياسى چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
چەمپيوناتتىڭ سوڭعى، 34-تۋرى اياسىندا «ءال-ناسر» ءوز الاڭىندا «داماكتى» 4:1 ەسەبىمەن جەڭدى.
كەزدەسۋدى الاڭ يەلەرى بەلسەندى باستاپ، العاشقى مينۋتتاردان ويىن تىزگىنىن ءوز قولىنا الدى. ماتچتىڭ 34-مينۋتىندا ساديو مانە بۇرىشتامادان اسىرىلعان دوپتى ءساتتى پايدالانىپ، ەسەپ اشتى.
ەكىنشى تايمدا كوماندا باسىمدىعىن ارتتىردى. كريشتيانۋ رونالدۋدىڭ ناتيجەلى پاسىنان كەيىن كينگسلي كومان گول سوقتى.
قوناقتار پەنالتيدەن ءبىر دوپ ايىرماسىن قىسقارتقانىمەن، كەيىن باسىمدىق قايتادان «ءال- ناسرعا» ءوتتى. رونالدۋ الدىمەن ايىپ دوبىنان مەرگەندىك تانىتسا، كەيىن وڭ قاپتالدان بەرىلگەن پاستان كەيىن دۋبل اۆتورى اتاندى.
وسىلايشا ماتچ 4:1 ەسەبىمەن «ءال-ناسردىڭ» پايداسىنا اياقتالدى.
ماۋسىم قورىتىندىسى بويىنشا كلۋب ساۋد ارابياسى چەمپيوناتىنىڭ التىن مەدالىن يەلەندى. بۇل كريشتيانۋ رونالدۋ ءۇشىن ساۋديالىق كلۋب ساپىنداعى العاشقى رەسمي جۇلدە بولدى. پورتۋگاليالىق شابۋىلشى ماۋسىمنىڭ سوڭعى ويىنىندا ەكى گول سوعىپ، ءبىر ناتيجەلى پاس بەردى.
ايتا كەتەيىك، بيىل اقپان ايىندا پورتۋگاليا قۇراماسى مەن «ءال-ناسر» شابۋىلشىسى كريشتيانۋ رونالدۋ ساۋد ارابياسىنان كەتپەيتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
سونداي-اق وسى جىلدىڭ قاڭتار ايىندا ۆاندال پورتۋگاليادا كريشتيانۋ رونالدۋدىڭ ءمۇسىنىن ورتەپ جىبەردى.