كريشتيانۋ رونالدۋ مانسابىن قاشان اياقتاۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - پورتۋگاليالىق فۋتبولشى كريشتيانۋ رونالدۋ قازىرگى ماۋسىم ونىڭ كاسىبي مانسابىنداعى سوڭعى ماۋسىم بولۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى 41 جاستاعى شابۋىلشى «Vogue» جۋرنالىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
- بۇل فۋتبولداعى سوڭعى جىلىم بولۋى مۇمكىن. مەن وزىمنەن كەيىن ۇلكەن مۇرا قالدىرعىم كەلەدى، - دەدى رونالدۋ.
كريشتيانۋ رونالدۋ - «التىن دوپ» جۇلدەسىنىڭ بەس دۇركىن يەگەرى جانە چەمپيوندار ليگاسىنىڭ بەس دۇركىن جەڭىمپازى. پورتۋگاليا قۇراماسىنىڭ ساپىندا ول ەۋروپا چەمپيونى اتانىپ، ۇلتتار ليگاسىن ەكى رەت جەڭىپ العان.
فۋتبولشى ۇلتتىق قۇرامالار، ەۋروپا چەمپيوناتتارى، چەمپيوندار ليگاسى جانە كلۋبتار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتتارى تاريحىنداعى ەڭ كوپ گول سوعۋ كورسەتكىشى بويىنشا رەكوردتارعا يە.
2022 -جىلدىڭ جەلتوقسانىنان بەرى رونالدۋ ساۋد ارابياسىنىڭ «ءال-ناسر» كلۋبىندا ونەر كورسەتىپ كەلەدى. بۇعان دەيىن شابۋىلشى پورتۋگاليانىڭ «سپورتينگ»، انگليانىڭ «مانچەستەر يۋنايتەد»، يسپانيانىڭ «رەال» جانە يتاليانىڭ «يۋۆەنتۋس» كلۋبتارىندا ويناعان.