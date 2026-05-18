كريشتيانۋ رونالدۋ 14-جۇلدەسىنەن ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM – ساۋد ارابياسىنىڭ «ءال-ناسر» كلۋبى ازيا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ فينالىندا جەڭىلىس تاپتى، - دەپ حابارلايدى 1bol.kz.
شەشۋشى كەزدەسۋدە ەر-ريادتاعى «كينگدوم ارەنادا» جاپونيالىق «گامبا وساكا» ساۋديالىق كوماندانى 1:0 ەسەبىمەن ۇتتى. ماتچتاعى جالعىز گولدى 30-مينۋتتا تۇركيالىق شابۋىلشى دەنيز حاممەت سوقتى. ناتيجەلى پاستى تۋنيستىك فورۆارد يسسام دجەبالي بەردى.
وسىلايشا، «گامبا وساكا» ازياداعى ماڭىزدىلىعى جاعىنان ەكىنشى كلۋبتىق حالىقارالىق تۋرنيردە توپ جارعان العاشقى جاپون كومانداسى اتاندى. ال «ءال-ناسر» ءوز تاريحىندا العاش رەت وسى تۋرنيردىڭ فينالىنا دەيىن جەتتى.
ماتچتا پورتۋگاليالىق جۇلدىز كريشتيانۋ رونالدۋ كاپيتاندىق تاڭبامەن نەگىزگى قۇرامدا الاڭعا شىعىپ، تولىق ويىن وتكىزدى. وسىلايشا، پورتۋگاليالىق جۇلدىز «ءال-ناسرعا» اۋىسقالى بەرى قاتارىنان 14-جۇلدەسىنەن ايىرىلىپ وتىر. رونالدۋ ماتچتان كەيىن كۇمىس مەدال الۋ راسىمىنە دە قاتىسپادى.
دەگەنمەن، «ءال-ناسر» ساۋد ارابياسى چەمپيوناتىندا ماۋسىم اياقتالۋىنا ءبىر تۋر قالعاندا كوش باستاپ تۇر. كوماندانىڭ ەنشىسىندە 83 ۇپاي بار. ەكىنشى ورىندا كەلە جاتقان «ءال-حيليالدىڭ» اكتيۆىندە - 81 ۇپاي.