دەكرەتتىك تولەم: قازاقستاندىق انالار بالا كۇتىمىنە قانشا قاراجات جۇمسايدى
استانا. KAZINFORM - بالا دۇنيەگە كەلگەن سوڭ وتباسىنىڭ شىعىنى دا ارتا تۇسەدى. بالالارعا ارنالعان تاعام، كيىم-كەشەك، جورگەك، ءدارى-دارمەك پەن دارىگەردىڭ قابىلداۋى - بۇلار سابيگە قاجەت دۇنيەنىڭ ءبىر پاراسى عانا.
بۇدان وزگە دە اتا-انانىڭ موينىنا تۇسەتىن شىعىن از ەمەس. سوندىقتان بالا كۇتىمىنە اي سايىن قانشا قاراجات قاجەت جانە ونى دەكرەتتىك تولەم وتەي الا ما دەگەن سۇراق كوپ وتباسى ءۇشىن وزەكتى.
جاۋابىن بىرگە ىزدەپ كورەيىك.
بالاعا ەڭ كوپ قاجەت بولاتىن زاتتاردىڭ ءبىرى - جورگەك. ونىڭ باعاسى ماركاسى مەن قاپتاماسىنا قاراي شامامەن 6 مىڭنان 9 مىڭ تەڭگەگە دەيىن بارادى.
بالالار تاعامى دا وتباسى بيۋجەتىنە ەداۋىر سالماق تۇسىرەدى. مىسالى، جەمىس-جيدەك پەن كوكونىستەن جاسالعان پيۋرەلەردىڭ باعاسى 335 تەڭگەدەن باستالىپ، 1200 تەڭگەگە دەيىن بارادى. ال سالماعى 800 گرام بولاتىن قۇرعاق ءسۇت قوسپالارى 11,4 مىڭنان 24,4 مىڭ تەڭگەگە دەيىن تۇرادى.
ءسابي ارباسىن 30 مىڭ تەڭگەدەن باستاپ تابۋعا بولادى. دەگەنمەن كەيبىر ۇلگىلەرىنىڭ باعاسى بىرنەشە ءجۇز مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
كيىم-كەشەك تە تۇراقتى شىعىنداردىڭ قاتارىندا. مىسالى، جازعى ماۋسىمعا ارنالعان جەڭىل شالباردىڭ باعاسى 2,5 مىڭ تەڭگەدەن باستالسا، جەيدەلەر شامامەن 2 مىڭ تەڭگە تۇرادى. شورتىلار ورتا ەسەپپەن 3 مىڭ تەڭگە، شۇلىق جيىنتىعى 2,3 مىڭ تەڭگەدەن، ال كويلەكتەر 3 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. بالالار تەز وسەتىندىكتەن، كيىمدى جيى جاڭارتىپ وتىرۋعا تۋرا كەلەدى. سوندىقتان جاز مەزگىلىندە عانا گاردەروبتى تولىقتىرۋعا ايىنا شامامەن 5-15 مىڭ تەڭگە قاراستىرعان ءجون.
بۇدان بولەك، كوپ اتا-انا ءدارى-دارمەككە، ماسساجعا، مامانداردىڭ كەڭەسىنە جانە جەكەمەنشىك كلينيكالارعا دا قاراجات جۇمسايدى.
تىلشىمەن سويلەسكەن انالاردىڭ ءبىرى دەكرەتتىك تولەم رەتىندە اي سايىن 179 مىڭ تەڭگە العانىن ايتتى. الايدا ونىڭ سوزىنشە، بۇل قارجى بارلىق قاجەتتىلىگىن وتەمەگەن.
ال سەگىز ايلىق ءسابيى بار زارينا ەسىمدى انا اي سايىن 125 مىڭ تەڭگە كولەمىندە جاردەماقى الادى. ونىڭ ايتۋىنشا، باعاسى شامامەن 6,5 مىڭ تەڭگە بولاتىن ءبىر قاپ جورگەك ون كۇنگە ارەڭ جەتەدى.
- قوسىمشا تاماقتى كوبىنە ءوزىم دايىندايمىن. كوكونىستەن ازىرلەگەن ءارى پايدالى، ءارى ۇنەمدى دەپ ەسەپتەيمىن. بالامدى ەمىزەمىن، سوندىقتان دا ءسۇت قوسپالارىن ساتىپ المايمىز، - دەيدى ول.
تاعى ءبىر انانىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ دەكرەتتىك تولەمى 214 مىڭ تەڭگە. بۇدان بولەك، وتباسى كوپبالالى وتباسى رەتىندە 69 مىڭ تەڭگە كولەمىندە جاردەماقى الادى.
- نەگىزگى قاجەتتىلىكتەرگە - تاماققا، جورگەك پەن كيىمگە بۇل قارجى جەتەدى، - دەيدى ول.
شامامەن ەسەپتەگەندە، ەمەتىن بالاعا اي سايىن 40-60 مىڭ تەڭگە كولەمىندە قاراجات جۇمسالادى. ەگەر ءسابي تەك ءسۇت قوسپاسىن ىشەتىن بولسا، ونىڭ ءتۇرى مەن تۇتىنۋ كولەمىنە قاراي شىعىن 75 مىڭنان 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن. بۇل ەسەپكە ءدارى-دارمەك، مەديتسينالىق قىزمەتتەر، ماسساج، ويىنشىقتار جانە باسقا دا قوسىمشا شىعىندار كىرمەيدى.
وسىلايشا، تۇرعىن ءۇي، كوممۋنالدىق قىزمەتتەر جانە ەرەسەكتەردىڭ تاماعىنا كەتەتىن شىعىنداردى قوسپاعاندا، دەكرەتتىك تولەمنىڭ ەداۋىر بولىگى بالانىڭ كۇندەلىكتى قاجەتتىلىكتەرىنە جۇمسالادى.
قازاقستاندا بالالى وتباسىلارعا بىرنەشە ءتۇرلى مەملەكەتتىك تولەم قاراستىرىلعان. سونىڭ ءبىرى - بالا تۋعان كەزدە بەرىلەتىن ءبىرجولعى جاردەماقى. ول دەكرەتكە دەيىن جۇمىس ىستەگەن- ىستەمەگەنىنە قاراماستان بارلىق اناعا بەرىلەدى.
2026-جىلى ونىڭ مولشەرى ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بالاعا 164350 تەڭگەنى، ال ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا 272475 تەڭگە.
ال جۇمىس ىستەمەيتىن اتا-انالار بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىن اي سايىن مىناداي جاردەماقى الادى:
- ءبىرىنشى بالاعا - 24912 تەڭگە؛
- ەكىنشى بالاعا - 29453 تەڭگە؛
- ءۇشىنشى بالاعا - 33951 تەڭگە؛
- ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 38493 تەڭگە.
جۇمىس ىستەيتىن اتا-انالارعا جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدەر، سونداي-اق بالا كۇتىمىنە ارنالعان اي سايىنعى تولەمدەر بەرىلەدى. ونىڭ مولشەرى الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن رەسمي تابىسقا بايلانىستى ەسەپتەلەدى.
ايتا كەتەيىك، زاڭسىز دەكرەتتىك تولەمدەرگە قاتىستى 40 قا جۋىق قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.