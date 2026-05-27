كۇرەستەن ازيا چەمپيوناتى: قازاقستان ءتورتىنشى التىن مەدالىن جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى كۇرەستەن ۆەتنامنىڭ دانانگ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان جاستار اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتىندا تاعى ءتورت مەدال ەنشىلەدى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
كەزەكتى جارىس كۇنىندە ەركىن جانە ايەلدەر كۇرەسىنەن بالۋاندار بوزكىلەمگە شىقتى.
مايس اليەۆ (70 كەلىگە دەيىن) التىن مەدال جەڭىپ الدى.
ال ەلامان امانگەلدى (57 كەلىگە دەيىن)، التىن شاعايەۆا (57 كەلىگە دەيىن)، تىنىس دۇبەك (62 كەلىگە دەيىن) كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى.
وسىلايشا، ۇلتتىق قۇراما ەنشىسىندە 16 مەدال بار. ونىڭ تورتەۋى التىن، سەگىزى كۇمىس جانە تورتەۋى قولا جۇلدە.