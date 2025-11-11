ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:53, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5

    كەرەكۋلىك سوعىس ارداگەرى 100 جاسقا تولدى

    پاۆلودار. KAZINFORM - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسىنىڭ ارداگەرى، ەل ارداقتىسى قايىر حاسەنوۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويى اتالىپ ءوتتى. اقساقال بالالارىنان 13 نەمەرە، 16 شوبەرە ءسۇيىپ وتىر.

    Керекулік соғыс ардагері 100-ге келді
    فوتو: باياناۋىل اۋدانىنىڭ اكىمدىگى

    قازىرگى ۋاقىتتا باياناۋىل اۋىلىندا تۇراتىن ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرى قايىر حاسەنوۆ قيىر شىعىستاعى ارتيللەريا پولكىنىڭ قۇرامىندا شايقاسقان. مايدان جولىن ۋكرايناداعى 312- پولكتىڭ قۇرامىندا باستاعان قايىر اتا جەڭىس پارادىنان كەيىن مانجۋريانى ازات ەتۋگە قاتىستى.

    سوعىستان كەيىنگى جىلدارى مايدانگەر پاۆلودار وبلىسىنىڭ ماكسيم-گوركي (قازىرگى تەرەڭكول) اۋدانىنداعى وكتيابر مەكتەبىندە ۇستازدىق قىزمەت ەتتى. 1969 -جىلى اۋداندىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى. بىرنەشە رەت اۋداندىق اتقارۋ كەڭەسىنىڭ دەپۋتاتى بولىپ سايلاندى.

    باتىر اقساقال تۇتاس عاسىردى ەڭسەرىپ، زور قۇرمەت پەن ماقتانۋعا تۇرارلىق ونەگەلى ءومىر جولىنان ءوتتى. سوعىستاعى ەرلىكتەرى ءۇشىن II دارەجەلى وتان سوعىسى وردەنىمەن، مارشال جۋكوۆ مەدالىمەن، سونداي-اق «گەرمانيانى جەڭگەنى ءۇشىن»، «جاپونيانى جەڭگەنى ءۇشىن» مەدالدارىمەن ماراپاتتالعان.

    تەگ:
    قوعام پاۆلودار جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار