كەرەكۋلىك سوعىس ارداگەرى 100 جاسقا تولدى
پاۆلودار. KAZINFORM - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسىنىڭ ارداگەرى، ەل ارداقتىسى قايىر حاسەنوۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويى اتالىپ ءوتتى. اقساقال بالالارىنان 13 نەمەرە، 16 شوبەرە ءسۇيىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا باياناۋىل اۋىلىندا تۇراتىن ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرى قايىر حاسەنوۆ قيىر شىعىستاعى ارتيللەريا پولكىنىڭ قۇرامىندا شايقاسقان. مايدان جولىن ۋكرايناداعى 312- پولكتىڭ قۇرامىندا باستاعان قايىر اتا جەڭىس پارادىنان كەيىن مانجۋريانى ازات ەتۋگە قاتىستى.
سوعىستان كەيىنگى جىلدارى مايدانگەر پاۆلودار وبلىسىنىڭ ماكسيم-گوركي (قازىرگى تەرەڭكول) اۋدانىنداعى وكتيابر مەكتەبىندە ۇستازدىق قىزمەت ەتتى. 1969 -جىلى اۋداندىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى. بىرنەشە رەت اۋداندىق اتقارۋ كەڭەسىنىڭ دەپۋتاتى بولىپ سايلاندى.
باتىر اقساقال تۇتاس عاسىردى ەڭسەرىپ، زور قۇرمەت پەن ماقتانۋعا تۇرارلىق ونەگەلى ءومىر جولىنان ءوتتى. سوعىستاعى ەرلىكتەرى ءۇشىن II دارەجەلى وتان سوعىسى وردەنىمەن، مارشال جۋكوۆ مەدالىمەن، سونداي-اق «گەرمانيانى جەڭگەنى ءۇشىن»، «جاپونيانى جەڭگەنى ءۇشىن» مەدالدارىمەن ماراپاتتالعان.