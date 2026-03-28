كەرەكۋدەگى اتاقتى مايرا ءان سالعان ءۇيدىڭ تاريحى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار قالاسىنىڭ استانا كوشەسى، 167 مەكەنجايىندا 1992-جىلعا دەيىن مەزونينى بار كونە اعاش ءۇي ساقتالىپ كەلگەن. ونى ⅩⅩعاسىردىڭ باسىندا قالاداعى سىيلى ءارى داۋلەتتى ادام جۇپاش قىستاۋبايەۆ تۇرعىزعان.
توڭكەرىسكە دەيىن قالاداعى ساۋدا الاڭىنا جاقىن ورنالاسقان ۆلاديمير كوشەسىندە باي كوپەستەر مەن اۋقاتتى مەشاندار قونىستاندى. قازىرگى تولستوي كوشەسىمەن قيىلىسقان بۇرىشتا كوپەس يننوكەنتي كوشەليەۆتىڭ ءۇيى تۇردى. ونىڭ جانىنا قىستاۋبايەۆ ءوز ءۇيىن سالىپ، اۋلاسىندا ات-كولىكپەن توقتايتىن ورىن اشقان.
ارزان ءارى جايلى قوناقۇيگە ساۋداگەرلەر، ىسكەر ادامدار مەن گاسترولگە كەلگەن ارتيستەر تۇسەتىن. مۇندا پاۆلودار وڭىرىنە ساپارلاپ كەلگەندە اتاقتى قاجىمۇقان مۇڭايتپاسوۆ دا تۇرعان.
- بۇل ۇيمەن پاۆلودارداعى قازاق ادەبيەتى مەن دراما ونەرىنىڭ قالىپتاسۋ تاريحى تىعىز بايلانىستى. مۇندا پوەزيا كەشتەرى، كونسەرتتەر مەن سپەكتاكلدەردىڭ دايىندىقتارى وتكىزىلىپ، قالانىڭ شىعارماشىل جاستارى جينالاتىن. مۇنداي كەشتەردى وتكىزۋ يدەياسىن ءۇي يەسىنىڭ ءوزى ۇسىنعان. كونەكوز قاريالاردىڭ ايتۋىنشا، مۇندا جۇمات ءشانيننىڭ كەيىننەن قازاق دراما تەاترىنىڭ رەپەرتۋارىنا ەنگەن «ارقالىق باتىر» اتتى العاشقى پەساسىنىڭ دايىندىقتارى وتكەن، - دەيدى ولكەتانۋشى ليۋدميلا بايۋشيەۆا.
ج. شانين ول كەزدە پاۆلودار ۋەزدىك كوميتەتىنىڭ مۇشەسى (1920-1921 ج.ج.) بولاتىن. پارتيالىق-كەڭەستىك ورگاندارداعى جۇمىسىنان بولەك، تەاتر قىزمەتىمەن اينالىسىپ، ادەبي كەشتەردىڭ جيى قوناعى بولدى.
1920-جىلدارى بۇل ۇيدە كوپتەگەن تانىمال شىعارماشىلىق تۇلعالار قوناقتا بولعان. اتاپ ايتقاندا، اقىن يسا بايزاقوۆ، جازۋشى مۇحتار اۋەزوۆ، سونداي-اق مۇندا ءبىرشاما ۋاقىت اتاقتى ءانشى مايرا ءۋالي قىزى تۇردى.
مايرا شاعىن بالكونعا شىعىپ، ءوزىنىڭ ايگىلى تاليانكاسىمەن قازاق، تاتار جانە ورىس اندەرىن شىرقايتىن. قوڭىراۋلى سىرناي ول كەزدە دالالىق ولكە ءۇشىن سيرەك كەزدەسەتىن مۋزىكالىق اسپاپ ەدى.
مايرا تەك سىرنايدا عانا ەمەس، دومبىرا مەن بالالايكادا دا شەبەر ويناعان. تالانتتى ءانشىنىڭ اندەرىن، سىرنايداعى سازدارىن تىڭداۋ ءۇشىن كورشىلەس كوشەلەردەگى تۇرعىندار جينالاتىن. ونىڭ سىڭعىرلاعان داۋىسى الىسقا جەتەتىن:
- قىزى ەدىم ءۋاليدىڭ اتىم مايرا،
وتىز ءتىس كومەكەيدە ءتىلىم سايرا.
قولىما گارمون الىپ جونەلگەندە
ىلەسەر سوندا ماعان جىگىت قايدا؟!
ليۋدميلا بايۋشيەۆانىڭ ايتۋىنشا، كەڭەس وكىمەتى جىلدارى بۇل كونە ۇيگە «قازگالانتەرەيتورگتىڭ» وبلىسارالىق بازاسى ورنالاسقان. 1972-جىلى عيماراتقا مايرانىڭ بارەلەفى بار مەموريالدىق تاقتا ورناتىلادى.
ۋاقىت وتە كەلە عيماراتتىڭ قابىرعالارى قاقىراپ، توزا باستايدى. الايدا ونى ساقتاپ قالۋعا ەشكىم ارەكەت جاساماعان. 1992-جىلى جەرگىلىكتى ماڭىزى بار تاريحي جانە مادەني ەسكەرتكىشى رەتىندە تىركەلگەن ءۇي بۇزىلىپ قالادى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل جەردە جەكە ءۇي سالىنعان.
بۇعان دەيىن پاۆلودارداعى ەكى مارتە قازىنا تابىلعان ءۇيدىڭ تاريحى تۋرالى جازعانبىز.