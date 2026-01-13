كرەديت كەشىرىلىپ جاتقانى راس پا؟
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە نەسيەنىڭ كەشىرىلەتىنىنە قاتىستى اقپارات تارالىپ جاتىر.
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تارالىپ جاتقان ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردەگى كرەديتتەردىڭ ەسەپتەن شىعارىلاتىنى تۋرالى اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن مالىمدەدى.
جالعان اقپاراتقا سەنبەۋلەرىڭىزدى، تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىن پايدالانۋلارىڭىزدى سۇرايمىز، سونداي-اق ءارتۇرلى دەلدالداردىڭ كومەگىنە جۇگىنبەۋگە كەڭەس بەرەمىز، - دەپ جاۋاپ بەردى اگەنتتىك.
قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە قارىز الۋشىلاردىڭ بانكتەرمەن، ميكروقارجى ۇيىمدارىمەن (م ق ۇ) جانە كوللەكتورلىق اگەنتتىكتەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋىنىڭ ءبىرىڭعاي تەتىگى قولدانىستا.
ءماجىلىس دەپۋتاتى داۋلەت مۇقايەۆ تا ءتىپتى كەيبىر ازاماتتار «ءوتىنىش جازىپ بەرەمىن» دەپ قىزمەتتەرىنە قوسىمشا اقى سۇراپ جاتقانىن ايتتى.
نەسيە كەشىرىلىپ جاتقان جوق. قازىرگى ۋاقىتتا جەكە تۇلعانىڭ بانكروتتىعى تۋرالى زاڭ عانا بار. ونىڭ دا وزىندىك شارتتارى بار، - دەدى دەپۋتات.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسى بويىنشا جالعان اقپارات تاراتقاندار جاۋاپقا تارتىلاتىنىن ەسكە سالا كەتەيىك.