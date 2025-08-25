ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    ۋكراينا قازاق مۇنايى ايدالاتىن پورتقا شابۋىل جاسادى

    استانا. KAZINFORM - ۋكراينالىق دروندار رەسەيدىڭ ۋست-لۋگا پورتىنا شابۋىل جاسادى. بۇل پورت ارقىلى شەتەلگە مۇناي تاسىمالدانادى، سونىڭ ىشىندە قازاقستاندىق مۇناي دا جەتكىزىلەدى.

    ا
    Фото: Усть-Луга теңіз порты

    الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا رەسەيدەگى ەڭ ءىرى سۇيىتىلعان گاز وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى - «نوۆاتەك» كومپانياسىنىڭ گاز وڭدەۋ كەشەنى بۇلىنگەن، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.

    رەسەيدىڭ لەنينگراد وبلىسىنداعى «ۋست-لۋگا» پورتى ارقىلى قازاقستاندىق مۇنايدى ەكسپورتتاۋمەن «قازترانسويل» كومپانياسى اينالىسادى. سونداي-اق، وسى پورت ارقىلى ەۋروپاعا قازاقستاندىق كومىر دە جەتكىزىلەدى.

    قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بۇل شابۋىل قازاقستاندىق شيكىزات ەكسپورتىنا اسەر ەتپەگەن.

    «قولدا بار اقپاراتقا سايكەس كەشە لەنينگراد وبلىسىنداعى ۋست-لۋگا پورتىنا جاسالعان درون شابۋىلى وسى باعىت بويىنشا ەكسپورتقا اسەر ەتكەن جوق. شتاتتىق رەجيمدە تاسىمالدانىپ جاتىر»، - دەدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلى.

    بۇعان دەيىن نە بولدى؟

    2025-جىلعى 17-اقپاندا كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ (ك ق ك) ەڭ ءىرى مۇناي ايداۋ ستانسياسى سانالاتىن رەسەي فەدەراتسياسىنداعى «كروپوتكينسكايا» ج ز ق شابۋىلعا ۇشىرادى.

    ستانتسيا قانشالىق زاقىمعا ۇشىراعانىن جانە قالپىنا كەلتىرۋ مەرزىمدەرىن باعالاۋ ءۇشىن ك ق ك باس ديرەكتورى نيكولاي گوربان باستاعان توپ وقيعا ورنىنا باردى.

    كەيىنىرەك «ترانسنەفت» كومپانياسى مالىمدەمە جاساپ، كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ (ك ق ك) «كروپوتكينسكايا» ءىرى مۇناي ايداۋ ستانتسياسىنا جاسالعان درون شابۋىلى سالدارىنان قازاقستاننان مۇناي ايداۋ كولەمى شامامەن 30 پايىزعا تومەندەۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى.

    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
