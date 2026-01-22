ق ز
    ۋكراينا كەلىسسوزدەرىندەگى ىلگەرىلەۋ 90 پايىزدان استى – ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى

    استانا. KAZINFORM - ۋكراينا كەلىسسوزدەرى وتكەن دەمالىس كۇندەرى ايتارلىقتاي ىلگەرىلەدى.

    Специальный посланник президента США Стивом Уиткофф
    Фото: Evelyn Hockstein/AFP/East News

    ت ا س س اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، مۇنداي پىكىردى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف ءبىلدىردى.

    - ۋكراينالىقتار جۇمىستىڭ %90 اياقتالعانىن مالىمدەدى، مەن ولارمەن كەلىسەمىن. شىن مانىندە وتكەن دەمالىس كۇندەرى ودان دا ماڭىزدى ىلگەرىلەۋگە قول جەتكىزدىك دەپ ويلايمىن. الداعى بىرنەشە اپتادا نە بولاتىنىن بىلمەيمىن، ءبىراق جەنيەۆاداعى كەزدەسۋدەن كەيىنگى سوڭعى التى-جەتى اپتادا ءبىز، ۋكراينالىقتاردىڭ پىكىرىنشە، سوڭعى ءۇش-ءتورت جىلمەن سالىستىرعاندا كوبىرەك ىلگەرىلەۋگە قول جەتكىزدىك، - دەدى داۆوستا سويلەگەن ا ق ش وكىلى.

    ۋيتكوفف رەسەي-ۋكراينا قاقتىعىسىن شەشۋ ءبىر ماسەلەنى شەشۋگە بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىراق ناقتى نە ماسەلە ەكەنىن اشىپ ايتپادى. سونىمەن قاتار ول ا ق ش رەتتەۋ پروتسەسىن ءساتتى اياقتاۋعا مىندەتتەلەتىنىن ايتتى.

    - مەنىڭ ويىمشا، ءبىز ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋشىلىككە قول جەتكىزدىك. بۇل پروتسەستىڭ باسىندا ءبىراز شاتاسۋلار بولدى. مەن ماسكەۋگە جيى باردىم، ءبىراق وسى ىلگەرىلەۋگە جەتۋ ءۇشىن وندا بارۋ ماڭىزدى بولدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.

    ارنايى وكىل بۇگىن ماسكەۋگە ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋگە كەتەتىنىن ايتتى. سودان كەيىن ول ابۋ-دابيگە بارادى. وندا رەسەي-ۋكراينا قاقتىعىسىن رەتتەۋ بويىنشا جۇمىس توبى دەڭگەيىندە جيىن وتەدى.

    تاراپتار سوڭعى رەت 2025-جىلدىڭ 3-جەلتوقسانىندا كرەملدە كەزدەستى.

