ۋكراينا كەلىسسوزدەرىندەگى ىلگەرىلەۋ 90 پايىزدان استى – ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا كەلىسسوزدەرى وتكەن دەمالىس كۇندەرى ايتارلىقتاي ىلگەرىلەدى.
ت ا س س اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، مۇنداي پىكىردى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف ءبىلدىردى.
- ۋكراينالىقتار جۇمىستىڭ %90 اياقتالعانىن مالىمدەدى، مەن ولارمەن كەلىسەمىن. شىن مانىندە وتكەن دەمالىس كۇندەرى ودان دا ماڭىزدى ىلگەرىلەۋگە قول جەتكىزدىك دەپ ويلايمىن. الداعى بىرنەشە اپتادا نە بولاتىنىن بىلمەيمىن، ءبىراق جەنيەۆاداعى كەزدەسۋدەن كەيىنگى سوڭعى التى-جەتى اپتادا ءبىز، ۋكراينالىقتاردىڭ پىكىرىنشە، سوڭعى ءۇش-ءتورت جىلمەن سالىستىرعاندا كوبىرەك ىلگەرىلەۋگە قول جەتكىزدىك، - دەدى داۆوستا سويلەگەن ا ق ش وكىلى.
ۋيتكوفف رەسەي-ۋكراينا قاقتىعىسىن شەشۋ ءبىر ماسەلەنى شەشۋگە بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىراق ناقتى نە ماسەلە ەكەنىن اشىپ ايتپادى. سونىمەن قاتار ول ا ق ش رەتتەۋ پروتسەسىن ءساتتى اياقتاۋعا مىندەتتەلەتىنىن ايتتى.
- مەنىڭ ويىمشا، ءبىز ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋشىلىككە قول جەتكىزدىك. بۇل پروتسەستىڭ باسىندا ءبىراز شاتاسۋلار بولدى. مەن ماسكەۋگە جيى باردىم، ءبىراق وسى ىلگەرىلەۋگە جەتۋ ءۇشىن وندا بارۋ ماڭىزدى بولدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.
ارنايى وكىل بۇگىن ماسكەۋگە ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋگە كەتەتىنىن ايتتى. سودان كەيىن ول ابۋ-دابيگە بارادى. وندا رەسەي-ۋكراينا قاقتىعىسىن رەتتەۋ بويىنشا جۇمىس توبى دەڭگەيىندە جيىن وتەدى.
تاراپتار سوڭعى رەت 2025-جىلدىڭ 3-جەلتوقسانىندا كرەملدە كەزدەستى.