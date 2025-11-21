ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:06, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ۋكراينا دونباسس ايماعىنان باس تارتۋى مۇمكىن

    ا ق ش پرەزيدەنتى رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىستى توقتاتۋ جونىندەگى جاڭا جوسپار جوباسىن دايارلاعان بولاتىن. سول جوسپار ۋكراينا باشىسى ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ قولىنا جەتتى.

    Украина
    Фото: pixabay.com

     ەندى ول اق ءۇي باسشىسىمەن كەلىسسوز وتكىزۋگە نيەتتى. بۇل تۋرالى ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.

    ۆاشينگتون زەلەنسكيگە ا ق ش ازىرلەگەن جاڭا رامالىق باعدارلامانى «نامىستى قويا تۇرىپ» قابىلداۋ قاجەتتىگىن اڭعارتقان. جوسپاردا ۋكراينا تاراپى بەلگىلى ءبىر اۋماعىن بوساتۋ مەن قارۋلى كۇشتەردى شەكتەۋ كەرەكتىگى جازىلعان.

    «ءبىز قازىر دە، ءباز-باياعىداي، ا ق ش، ەۋروپا ءھام الەمدەگى كۇللى سەرىكتەستەرىمىزبەن بەيبىتشىلىككە جەتكەرەتىن كونسترۋكتيۆتى جۇمىس ىستەۋگە دايىنبىز»، دەلىنگەن زەلەنسكي وفيسىنىڭ Telegram پاراقشاسىنداعى حابارلامادا.

    ال ەۋروپالىق مەملەكەتتەر بەيسەنبى كۇنى ا ق ش جوسپارىنا قارسى شىقتى. Reuters دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، ۋكراينا وداقتاستارى بۇل شارتتاردى «جەڭىلۋمەن پارا-پار» دەپ باعالاپ وتىر.

    بۇعان دەيىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ا ق ش-تىڭ ۋكرايناعا ارنالعان بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ مازمۇنىن جاريالاعان ەدى. وندا ۋكراينا ارمياسىنىڭ سانىن قىسقارتۋ جانە كيەۆتىڭ دونباسس ايماعىنان باس تارتۋى كوزدەلگەن.

    ابزال ماقاش

    egemen.kz

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار