ۋكراينا دونباسس ايماعىنان باس تارتۋى مۇمكىن
ا ق ش پرەزيدەنتى رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىستى توقتاتۋ جونىندەگى جاڭا جوسپار جوباسىن دايارلاعان بولاتىن. سول جوسپار ۋكراينا باشىسى ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ قولىنا جەتتى.
ەندى ول اق ءۇي باسشىسىمەن كەلىسسوز وتكىزۋگە نيەتتى. بۇل تۋرالى ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.
ۆاشينگتون زەلەنسكيگە ا ق ش ازىرلەگەن جاڭا رامالىق باعدارلامانى «نامىستى قويا تۇرىپ» قابىلداۋ قاجەتتىگىن اڭعارتقان. جوسپاردا ۋكراينا تاراپى بەلگىلى ءبىر اۋماعىن بوساتۋ مەن قارۋلى كۇشتەردى شەكتەۋ كەرەكتىگى جازىلعان.
«ءبىز قازىر دە، ءباز-باياعىداي، ا ق ش، ەۋروپا ءھام الەمدەگى كۇللى سەرىكتەستەرىمىزبەن بەيبىتشىلىككە جەتكەرەتىن كونسترۋكتيۆتى جۇمىس ىستەۋگە دايىنبىز»، دەلىنگەن زەلەنسكي وفيسىنىڭ Telegram پاراقشاسىنداعى حابارلامادا.
ال ەۋروپالىق مەملەكەتتەر بەيسەنبى كۇنى ا ق ش جوسپارىنا قارسى شىقتى. Reuters دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، ۋكراينا وداقتاستارى بۇل شارتتاردى «جەڭىلۋمەن پارا-پار» دەپ باعالاپ وتىر.
بۇعان دەيىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ا ق ش-تىڭ ۋكرايناعا ارنالعان بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ مازمۇنىن جاريالاعان ەدى. وندا ۋكراينا ارمياسىنىڭ سانىن قىسقارتۋ جانە كيەۆتىڭ دونباسس ايماعىنان باس تارتۋى كوزدەلگەن.
ابزال ماقاش
egemen.kz