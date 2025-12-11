ۋكراينا ا ق ش-قا بەيبىت جوسپار جوباسىنا بەرگەن جاۋابىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - كيەۆ ا ق ش- تىڭ ۋكرايناداعى داعدارىستى رەتتەۋ جونىندەگى جوسپارىنا ءوز جاۋابىن ۆاشينگتون اكىمشىلىگىنە جولدادى، دەپ حابارلايدى Axios پورتالى.
«ۋكراينا سارسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنە ا ق ش- تىڭ سوڭعى بەيبىت جوسپار جوباسىنا ءوزىنىڭ جاۋابىن ۇسىندى»، دەپ جازدى Axios پورتالىنىڭ جۋرناليسى باراك راۆيد X جەلىسىندە.
ول مۇنداي اقپاراتتى وزىنە ۋكراينالىق جانە امەريكالىق رەسمي تۇلعالار جەتكىزگەنىن ايتقان.
ءوز كەزەگىندە Bloomberg اگەنتتىگى كيەۆ بيلىگى ا ق ش- تىڭ بەيبىت جوسپارىنىڭ قايتا وڭدەلگەن نۇسقاسىن ۆاشينگتونعا جولداعانىن حابارلايدى.
بۇدان بولەك، اگەنتتىك ەۋروپالىق ەلدەر ءۇش قۇجات بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ وتەدى: ولاردىڭ ءبىرى — قاقتىعىستى اياقتاۋ شارتتارىنا قاتىستى ورتاق كوزقاراستى، ەكىنشىسى — كيەۆتىڭ قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىن، ال ءۇشىنشىسى — ۋكراينانى قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەلەرىن قامتيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش پەن ۋكراينا سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەزەكتى كەلىسسوز وتكىزگەنىن جازدىق.
ال ونىڭ الدىندا اق ءۇي ۋكراينا بويىنشا بەيبىتشىلىك جوسپارىنا ەلەۋلى وزگەرىستەر ەنگىزگەنىن مالىمدەدى.