    10:43, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ۋكراينا ا ق ش-قا بەيبىت جوسپار جوباسىنا بەرگەن جاۋابىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - كيەۆ ا ق ش- تىڭ ۋكرايناداعى داعدارىستى رەتتەۋ جونىندەگى جوسپارىنا ءوز جاۋابىن ۆاشينگتون اكىمشىلىگىنە جولدادى، دەپ حابارلايدى Axios پورتالى.

    Зеленский
    Фото: president.gov.ua

    «ۋكراينا سارسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنە ا ق ش- تىڭ سوڭعى بەيبىت جوسپار جوباسىنا ءوزىنىڭ جاۋابىن ۇسىندى»، دەپ جازدى Axios پورتالىنىڭ جۋرناليسى باراك راۆيد X جەلىسىندە.

    ول مۇنداي اقپاراتتى وزىنە ۋكراينالىق جانە امەريكالىق رەسمي تۇلعالار جەتكىزگەنىن ايتقان.

    ءوز كەزەگىندە Bloomberg اگەنتتىگى كيەۆ بيلىگى ا ق ش- تىڭ بەيبىت جوسپارىنىڭ قايتا وڭدەلگەن نۇسقاسىن ۆاشينگتونعا جولداعانىن حابارلايدى.

    بۇدان بولەك، اگەنتتىك ەۋروپالىق ەلدەر ءۇش قۇجات بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ وتەدى: ولاردىڭ ءبىرى — قاقتىعىستى اياقتاۋ شارتتارىنا قاتىستى ورتاق كوزقاراستى، ەكىنشىسى — كيەۆتىڭ قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىن، ال ءۇشىنشىسى — ۋكراينانى قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەلەرىن قامتيدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش پەن ۋكراينا سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەزەكتى كەلىسسوز وتكىزگەنىن جازدىق.

    ال ونىڭ الدىندا اق ءۇي ۋكراينا بويىنشا بەيبىتشىلىك جوسپارىنا ەلەۋلى وزگەرىستەر ەنگىزگەنىن مالىمدەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
