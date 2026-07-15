ۋكراينا ۇكىمەتى تولىق قۇرامدا وتستاۆكاعا كەتتى
استانا. KAZINFORM – ۋكراينانىڭ جوعارعى راداسى پرەمەر-مينيستر يۋليا سۆيريدەنكونىڭ قىزمەتتەن كەتۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قولدادى.
وسى شەشىمنەن كەيىن ەل ۇكىمەتىنىڭ بۇكىل قۇرامى اۆتوماتتى تۇردە وتستاۆكاعا كەتتى، دەپ حابارلايدى Ukrinform.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ وتستاۆكاسىن 258 دەپۋتات قولداپ داۋىس بەردى.
پارلامەنتتە ءسوز سويلەگەن يۋليا سۆيريدەنكو دەپۋتاتتار مەن مەملەكەتتىك ورگاندارعا بىرلەسكەن جۇمىسى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى. ول ۋكراينا پرەزيدەنتىنە سەنىمى ءۇشىن، ال ەل ازاماتتارىنا قولداۋى مەن ەڭبەگى ءۇشىن ريزاشىلىعىن جەتكىزدى.
سۆيريدەنكو ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باعىتى حالىقتى قولداۋ بولعانىن اتاپ ءوتتى. مينيسترلەر كابينەتى ەنەرگەتيكا، ءبىلىم بەرۋ، كولىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە تۇرعىن ءۇي سالالارىنىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋگە كۇش سالعان.
سونىمەن قاتار ۇكىمەت ىشكى قونىس اۋدارعان ازاماتتارعا كومەك كورسەتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارعان.
پرەمەر-مينيسترمەن بىرگە ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەر ءارى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى دەنيس شمىگال، باسقا ۆيتسە-پرەمەرلەر مەن مينيسترلىك باسشىلارى دا وكىلەتتىكتەرىن توقتاتتى.
جوعارعى رادا ءتوراعاسى رۋسلان ستەفانچۋك يۋليا سۆيريدەنكوعا اتقارعان قىزمەتى ءۇشىن العىس ايتىپ، پارلامەنت پەن ۇكىمەتتىڭ سوڭعى ءبىر جىلداعى ىنتىماقتاستىعىن اتاپ ءوتتى.
ۋكراينا ۇكىمەتىنىڭ جاڭا قۇرامىن بەكىتۋگە ارنالعان داۋىس بەرۋ 16-شىلدەگە جوسپارلانعان. وعان دەيىن مينيسترلەر كابينەتى باسشىسىنىڭ مىندەتىن دەنيس شمىگال اتقارادى.
يۋليا سۆيريدەنكو ۋكراينا پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنە 2025-جىلى 17-شىلدەدە تاعايىندالعان ەدى.