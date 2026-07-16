ۋكراينا جاڭا پرەمەر-ءمينيسترىن سايلادى
استانا. KAZINFORM - جوعارعى رادا سەرگەي كورەتسكيدى ۋكراينانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ەتىپ تاعايىندادى، دەپ حابارلايدى Ukrinform.ua.
پارلامەنت وتىرىسىندا ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ۇسىنعان كورەتسكيدىڭ كانديداتۋراسىنا بارلىعى 289 دەپۋتات داۋىس بەردى.
كورەتسكي 2025-جىلدىڭ 17-شىلدەسىنەن باستاپ ءبىر جىل بويى پرەمەر-مينيستر قىزمەتىن اتقارعان يۋليا سۆيريدەنكونىڭ ورنىنا كەلدى.
سەرگەي كورەتسكي مۇنىڭ الدىندا «نافتوگاز ۋكراينا» كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقاردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۋكراينانىڭ جوعارعى راداسى پرەمەر-مينيستر يۋليا سۆيريدەنكونىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن قولداعانىن حابارلانعانبىز. ونىمەن بىرگە بۇكىل ۇكىمەت اۆتوماتتى تۇردە وتستاۆكاعا كەتتى.