KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۋكراينا جاڭا پرەمەر-ءمينيسترىن سايلادى

    استانا. KAZINFORM - جوعارعى رادا سەرگەي كورەتسكيدى ۋكراينانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ەتىپ تاعايىندادى، دەپ حابارلايدى Ukrinform.ua.

    ا
    Фото: ukrinform.ua

    پارلامەنت وتىرىسىندا ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ۇسىنعان كورەتسكيدىڭ كانديداتۋراسىنا بارلىعى 289 دەپۋتات داۋىس بەردى.

    كورەتسكي 2025-جىلدىڭ 17-شىلدەسىنەن باستاپ ءبىر جىل بويى پرەمەر-مينيستر قىزمەتىن اتقارعان يۋليا سۆيريدەنكونىڭ ورنىنا كەلدى.

    سەرگەي كورەتسكي مۇنىڭ الدىندا «نافتوگاز ۋكراينا» كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقاردى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۋكراينانىڭ جوعارعى راداسى پرەمەر-مينيستر يۋليا سۆيريدەنكونىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن قولداعانىن حابارلانعانبىز. ونىمەن بىرگە بۇكىل ۇكىمەت اۆتوماتتى تۇردە وتستاۆكاعا كەتتى.

    الەم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور