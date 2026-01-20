ەكران ورنىنا كىتاپ وقىتۋ بالانىڭ ءتىلىن دامىتادى - عالىمدار
استانا. قازاقپارات - عالىمدار ەكران الدىندا وتكىزىلەتىن ۋاقىتتى كىتاپ وقۋمەن الماستىرۋ مەكتەپكە دەيىنگى جاستاعى بالالاردىڭ تىلدىك جانە ەموتسيالىق قابىلەتتەرىن ايتارلىقتاي جاقسارتاتىنىن انىقتادى. زەرتتەۋ Computers in Human Behavior جۋرنالىندا جاريالانعان. ناتيجەگە قاراعاندا، بۇل وڭ اسەر ەكرانداعى كونتەنتتىڭ ءبىلىم بەرۋشى نە ويىن- ساۋىقتىق بولۋىنا قاراماستان بايقالادى.
قازىرگى وتباسىلار تەلەديدار، پلانشەت پەن سمارتفونعا تولى ورتادا ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. ال تاۋلىكتە بار بولعانى 24 ساعات قانا بولعاندىقتان، ءبىر ىسكە بولىنگەن ۋاقىت مىندەتتى تۇردە باسقا ارەكەتتى ىعىستىرادى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ماسەلە تەك ەكراننىڭ زيانىندا ەمەس، ونىڭ قانداي پايدالى ءىس-ارەكەتتى «الىپ قويعانىندا».
وسىنى زەرتتەگەن قىتايدىڭ سولتۇستىك- باتىس پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمى شيفەن لي باستاعان توپ «ۋاقىتتى الماستىرۋ» اسەرىنە نازار اۋدارعان. ياعني، بالا ەكرانعا كەتكەن ۋاقىتتى كىتاپ وقۋعا نەمەسە اتا-انامەن بىرگە وتكىزسە، دامۋدا نە وزگەرەدى دەگەن سۇراققا جاۋاپ ىزدەگەن.
زەرتتەۋگە قىتايدىڭ لانجوۋ قالاسىنان 3- 6 جاس ارالىعىنداعى 202 بالاباقشا تاربيەلەنۋشىسى قاتىسقان. اتا-انالار بالالاردىڭ كۇندەلىكتى داعدىسىن - بىرگە ويناۋ، كىتاپ وقۋ، ەكران قولدانۋ ۋاقىتى بويىنشا ەگجەي-تەگجەيلى تىركەپ وتىرعان. سونىمەن قاتار وتباسىنىڭ الەۋمەتتىك جاعدايى دا ەسكەرىلگەن.
ەكران ۋاقىتى بىرنەشە ساناتقا بولىنگەن: ءبىلىم بەرۋ كونتەنتى مەن ويىن-ساۋىق، سونداي-اق بالانىڭ قۇرىلعىنى جالعىز نەمەسە اتا-انامەن بىرگە قولدانۋى. بۇل اتا-انانىڭ قاتىسۋى ەكراننىڭ كەرى اسەرىن ازايتا ما دەگەندى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرگەن.
بالالاردىڭ دامۋىن باعالاۋ ءۇشىن ارنايى تەستتەر قولدانىلعان. وندا دىبىستاردى اجىراتۋ، ءسوز قۇرىلىمىن ءتۇسىنۋ، تانىس زاتتاردى جىلدام اتاۋ سياقتى تىلدىك داعدىلار تەكسەرىلگەن.
ناتيجە ايقىن: ەكران ۋاقىتىنىڭ ءبىر بولىگىن بىرلەسكەن كىتاپ وقۋعا اۋىستىرعان بالالاردىڭ تىلدىك قابىلەتى دە، ەموتسيالىق دامۋى دا جوعارى بولعان. زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، قاراپايىم كىتاپ وقۋ - ەڭ ءتيىمدى ءارى قولجەتىمدى «دامۋ قۇرالى». بولاشاقتا بۇل اتا-انالارعا كۇندەلىكتى تاڭداۋدا جاقسى باعدار بولا الادى.