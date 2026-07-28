كران سۋى كوزدىڭ كورۋ قابىلەتىن ناشارلاتادى - دارىگەر
استانا. KAZINFORM - ەگەر قاراپايىم گيگيەنا ەرەجەلەرى ساقتالماسا، كونتاكتىلى لينزالار كوزدىڭ اۋىر دەرتىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن. اسىرەسە لينزانىڭ سۋمەن جاناسۋى اسا قاۋىپتى. بۇل اۋىر جاعدايدا كورۋ قابىلەتىنەن ايىرۋى ىقتيمال اكانتامەبالىق كەراتيتتىڭ دامۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دارىگەرى انگەلينا كازانتسيەۆا ەسكەرتتى.
اكانتامەبالىق كەراتيت دەگەنىمىز نە جانە ول نەلىكتەن قاۋىپتى؟
بۇل - Acanthamoeba دەپ اتالاتىن ميكروسكوپيالىق امەبا تۋدىراتىن كوزدىڭ قاساڭ قابىعىنىڭ اۋىر پارازيتتىك قابىنۋى.
ولار قۇبىر سۋىندا، باسسەيندەردە، كولدەردە، توپىراقتا، ءتىپتى كونديتسيونەر جۇيەلەرىندە دە كەزدەسەدى.
اكانتامەبا باكتەريالاردى جوياتىن ارنايى ەرىتىندىلەردە دە تىرشىلىك ەتە الادى. ول تسيستا ءتۇزىپ، جىلدار بويى ومىرشەڭدىگىن ساقتايدى.
اكانتامەبالىق كەراتيتكە نە سەبەپ بولۋى مۇمكىن؟
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، ەڭ باستى قاۋىپ - سۋ. لينزاعا سۋ تيگىزۋگە بولمايدى.
سوندىقتان لينزامەن جۋىنۋعا، دۋش قابىلداۋعا نەمەسە سۋعا تۇسۋگە، لينزانى اعىن سۋمەن، بوتەلكەدەگى سۋمەن نەمەسە ستەريلدى ەمەس كەز كەلگەن سۋمەن شايۋعا، لينزا ساقتايتىن كونتەينەردى كران سۋىمەن جۋۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى.
لينزانى قالاي قاۋىپسىز تاعۋعا بولادى؟
دارىگەر مىناداي قاراپايىم ەرەجەلەردى ساقتاۋعا كەڭەس بەرەدى:
لينزاعا قول تيگىزەر الدىندا قولدى سابىنمەن مۇقيات جۋىپ، تۇكسىز سۇلگىمەن تولىق قۇرعاتىڭىز؛
لينزانى تازالاۋ جانە ساقتاۋ ءۇشىن تەك جاڭا، ستەريلدى كوپ فۋنكتسيونالدى ەرىتىندىنى پايدالانىڭىز؛
ەشقاشان سۋدى قولدانباڭىز؛
لينزاعا ارنالعان كونتەينەردى كەمىندە ايىنا ءبىر رەت اۋىستىرىپ تۇرىڭىز، ويتكەنى ول باكتەريالار مەن امەبالاردىڭ كوبەيۋ ورتاسىنا اينالۋى مۇمكىن.